L'Ajuntament de Valls reforçarà la zona propera al Museu Casteller després de la caiguda d'un mur

L'ensorrament de l’element, possiblement per les pluges, només ha ocasionat afectacions en una tanca

Actualitzada 07/09/2018 a les 14:21

L’Ajuntament de Valls iniciarà aquest divendres al migdia els treballs per garantir l’estabilitat de la zona dels arcs medievals situats a prop del Museu Casteller, on aquest dijous al vespre es va ensorrar un pilar, possiblement per les pluges dels darrers dies. Aquest matí, els tècnics municipals han confirmat que la caiguda no havia afectat l’estructura dels dos arcs medievals. Els elements, que estan sobreposats un sobre l’altre, es troben a la plaça situada davant del Museu Casteller, però situats a una certa distància de la façana d’aquest equipament. La caiguda del pilar tampoc va afectar l’edifici del museu i només va danyar part d’una tanca que delimitava l’espai on es troben els arcs, segons l’Ajuntament. El pilar caigut, de petites dimensions, formava part de les restes de l’enderrocament executat en la fase d’esponjament de la zona per obtenir el solar per al Museu Casteller.Aquestes restes es van conservar perquè contribuïen a la subjecció dels arcs. L’Ajuntament ja havia previst recuperar patrimonialment aquests arcs medievals d’acord amb les indicacions de la Comissió de Patrimoni i del departament de Cultura de la Generalitat.Les obres que comencen aquest divendres de manera immediata tenen per objectiu evitar nous despreniments i, a la vegada, assegurar l’estabilitat dels arcs fins a l’execució, en una fase posterior, dels treballs previstos per a la seva recuperació patrimonial completa.