L'Ajuntament d'Altafulla recepciona les obres de la nova Biblioteca i Arxiu Municipals

L’equipament, que ha suposat una inversió de 229.000 euros, es preveu que obri al públic a principis d’octubre

Actualitzada 07/09/2018 a les 13:06

L’Ajuntament d’Altafulla ha recepcionat les obres de la nova Biblioteca i Arxiu Municipals, ubicats al carrer Cabana de la urbanització Hort de Pau. En l’acte hi han assistit l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso; la regidora de Cultura, Montse Castellarnau; l’arquitecte del projecte, Xavier Mercadé; el director d’obra de l’empresa Edificacions i Reparacions Tarraco, Jose Enrique Romeu, entre d’altres tècnics de l’empresa; i de l’arquitecte municipal, Lluc Sumoy.Els treballs es van iniciar a principis de març amb un període previst d'execució de tres mesos. Les obres però s’han allargat set mesos a causa d’un problema de filtració d’aigua que provenia dels pisos de protecció oficial que s’ubiquen al mateix edifici.El nou equipament, amb una superfície total de 387,67 m, integra diferents espais. La Biblioteca, de de 196,19 m, compta amb una sala polivalent, zona infantil, audiovisuals, espai de consulta, dipòsit legal, vestíbul i magatzem. Pel que fa a l’Arxiu, compta amb una superfície total de 153,07 mdistribuïts en traster, magatzem, arxiu i zona d’administració. Els banys es comparteixen entre les dues seus, i estan totalment adaptats per a les persones amb mobilitat reduïda.Fèlix Alonso ha remarcat que «s’ha guanyat en espai i en centralitat» i ha posat èmfasi en l’arranjament de l’entorn que s’ha enjardinar i que estava «descuidat». La inversió per a la nova biblioteca ha estat de 229.900 euros (IVA inclòs) i està previst que a principis d’octubre s’obri al públic.