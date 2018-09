Detingut l'últim integrant del grup que cometia furts a l'AP-7 entre La Jonquera i Tarragona

El jutge ha imposat una ordre d'allunyament a l'individu, al qual van arrestar els Mossos quan es dirigia a l'autopista amb la intenció de tornar a robar

Actualitzada 07/09/2018 a les 09:51

Els Mossos d'Esquadra van detenir, el passat dimarts, l'últim membre del grup criminal dedicat a cometre furts a turistes a àrees de servei de l'AP-7 entre la Jonquera i Tarragona, el qual va ser desarticulat el 6 de juny. Es tracta d'un home de 26 anys, nacionalitat kosovar i amb domicili a Barcelona a qui el jutge ha imposat una ordre d'allunyament. A aquest últim integrant, que ja estava identificat, se’l va detenir quan anava a agafar un vehicle de lloguer per tal de tornar a robar a l’autopista. L'ordre d'allunyament és una mesura cautelar innovadora que la policia catalana va demanar aquest estiu i ja s'ha aconseguit en 26 casos.El passat 6 de juny es van fer les primeres 15 detencions, dies després una altra i el 5 de setembre el darrer membres, totes ells com a presumptes autors dels delictes de furts, contra la seguretat del trànsit, falsificació documental i un robatori amb intimidació. La investigació es va iniciar després del furt de 27.000 euros a l'alçada del quilòmetre 120 de l'AP-7.El grup actuava de dues maneres: punxant les rodes de les víctimes i seguint-los fins que s'havien d'aturar o bé els feien creure que tenien una avaria i els demanaven que s'aturessin al voral o en una àrea de servei o de descans. Aquest segon era el 'modus operandi' més habitual ja que no els calia punxar les rodes. Un cop aturats, els membres del grup distreien les víctimes i aprofitaven per sostreure'ls objectes de valor.La investigació que va durar sis mesos ha permès imputar-los una cinquantena de fets en els quals haurien obtingut més de 150.000 euros en metàl·lic, diners en divisa estrangera, joies i objectes electrònics com mòbils o càmeres fotogràfiques.L’últim detingut, amb antecedents delictius, va passar a disposició judicial dijous, 6 de setembre, i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs i li va imposar una ordre d’allunyament de 200 metres de l’autopista AP-7 i les seves àrees de servei sense limitació territorial. Aquesta ordre també va ser decretada anteriorment per a 13 membres de l’organització criminal.La mesura cautelar d’ordre d’allunyament de l’autopista és una mesura innovadora que han demanat els Mossos d’Esquadra pels membres de grups criminals que realitzen delictes patrimonials a les vies ràpides. Les conseqüències d’aquesta mesura es veuen en la reducció de més d’un 20% dels furts (tant en àrees de servei/descans com al voral) des de la seva aplicació el juliol de 2017.Des de la implantació d’aquesta mesura fins a data d’avui no es té coneixement que cap de les persones amb aquesta ordre l’hagi trencat i hagi tornat a furtar a l’autopista. En total s’ha imposat a 26 persones.