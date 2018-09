Detingut per llençar una cinquantena de tanques a la via pública i amenaçar als vianants

Durant el succés, diversos vehicles van haver d'aturar-se per evitar accidents

Un veí de Vespella de Gaià ha estat detingut aquest dijous al migdia per la Policia Local de Torredembarra com a presumpte autor d’un delicte de desordres públics greus i d’un altre delicte contra la seguretat vial per originar un greu risc per a la circulació.Els fets van succeir sobre les 11.30 hores del 6 de setembre, quan la central de la Policia Local de Torredembarra va rebre diverses trucades de ciutadans, alertant que hi havia un home al mig del carrer de Pere Badia que amenaçava les persones i llençava tanques d’obra als vehicles.Acte seguit, dues dotacions de la Policia Local es van traslladar al carrer i van poder observar un home sense samarreta, cridant i amb una tanca d’obra a les mans a punt de ser llençada a un vehicle que circulava per la via. Els agents es van apropar amb rapidesa, immobilitzant la persona, que en tot moment va presentar un estat d’alteració greu i intentava evitar ser detingut.Els agents van comprovar que el detingut havia llençat unes 50 tanques d’obra al mig del carrer, provocant que diversos vehicles haguessin d’aturar-se per tal de evitar accidents greus.Un cop finalitzades les diligències policials va ser traslladat als Mossos d’Esquadra per posteriorment passar a disposició judicial. El detingut no compta amb antecedents policials.