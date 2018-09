Desallotgen els ocupes de Vilafortuny que pretenien acampar dins l'Ajuntament de Cambrils

Han entrat a la casa consistorial al migdia amb la intenció de fer nit com a mesura de pressió per reclamar l’empadronament de Jorge Fernández

Membres de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Social y Digna que acompanyen l’ocupa Jorge Fernández, qui viu davant de l’Ajuntament de Cambrils i assegura estar en vaga de fam des de fa 36 dies, han intentat acampar a l’interior de la casa consistorial aquest migdia, a les dues.Un grup de vuit persones –entre les quals Jorge Fernández– ha entrat al vestíbul de l’Ajuntament amb la intenció d’acampar a l’edifici municipal i fer nit, però finalment han estat desallotjats.L’objectiu de la mesura és pressionar l’equip de Govern perquè atorgui el certificat d’empadronament a Jorge Fernández, el cap visible de la polèmica ocupació de la residència Montemar, a Vilafortuny, contra la qual, els veïns de la urbanització estan mostrant una forta oposició.«Ens han desallotjat. Volíem reunir-nos amb Serveis Socials i ens diuen que l’empadronament de Jorge Fernández encara està en tràmit. No aclareixen res i, davant de tanta espera, ahir va haver de ser ingressat perquè fa 36 dies que està en vaga de fam», explicava Sandra Casanova, membre de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Social y Digna.«Ha vingut l’alcaldessa, Camí Mendoza, i no ens ha explicat res, que tot està en tràmit, però, en realitat, l’Ajuntament no es vol pronunciar», ha afegit Casanova. La portaveu d’aquesta plataforma afirma que han denunciat als jutjats el canvi de pany de la Residència Montemar de Vilafortuny i el fet que «l’Ajuntament li ha tallat l’aigua». D’altra banda, Casanova defensa que Jorge Fernández ha de poder empadronar-se a la residència Montemar encara que aquesta sigui propietat de Solvia.«La gent que recuperem els habitatges sabem que, quan podem demostrar que vivim en un indret, presentem la sol·licitud d’empadronament, aleshores l’Ajuntament i la Guàrdia Urbana ho comprova i te’l donen», puntualitza.L’ocupació de l’edifici de la Residència Montemar ha fet que els veïns de Vilafortuny es mobilitzin i demanin solucions polítiques a una problemàtica que afecta greument aquesta urbanització, on ja hi ha una setantena d’habitatges ocupats i sense control.