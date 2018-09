Atac vandàlic a l'Hort de la Sínia

L'entitat ambiental denuncia que algú s'ha dedicat a guixar, dibuixar una esbàstica i escriure sobre els cartells penjats a les portes d'entrada

Vergonyós atac vandàlic a les portesd,entrada de l,Hort de la Sínia. Indignats. pic.twitter.com/7EYirrfEYs — La Sínia (@GaiaVoluntariat) 6 de setembre de 2018

L'Hort de la Sínia, espai gestionat per l'entitat ambiental altafullenca La Sínia, ha estat objecte d'actes vandàlics. L'entitat impulsora de la plataforma Salvem el Gaià ha denunciat a través de les xarxes socials que algun o diversos brètols han guixat, dibuixat i escrit sobre els cartells penjats a les portes d'entrada d'aquest indret.Tal com es pot veure en la imatge difosa a través del seu perfil de Facebook, els autors d'aquest acte incívic han guixat diversos cartells tot tapant amb un esprai negre el seu contingut. També han dibuixat una esvàstica i la frase «fuck off». Des de l'entitat titllen els fets com un «vergonyós acte vandàlic» i afirmen estar «indignats».