Suspesa la declaració dels veïns de Mont-roig per l'1-O a l'espera d'un vídeo que els podria incriminar

200 persones es concentren als jutjats de Reus per donar suport als quatre investigats pels delictes d'atemptat i lesions a guàrdies civils

Actualitzada 06/09/2018 a les 13:54

La jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 1 de Reus ha suspès la declaració prevista per aquest dijous dels quatre veïns de Mont-roig del Camp com a investigats per uns suposats delictes d'atemptat i de lesions a guàrdies civils durant la jornada de l'1-O -diuen que van patir contusions als dits-. Només s'ha prestat declaració a un d'ells i per al·legar que la tarda de l'1 d'octubre era a Barcelona a veure un partit de futbol -cosa que ha quedat demostrada-. En relació als altres tres encausats, la suspensió de la declaració, a petició de la defensa, ve motivada per un vídeo, facilitat per la Guàrdia Civil, que els podria incriminar, i que els lletrats defensors encara no han pogut veure. Aquesta prova esdevé ara una «peça clau» en el procediment, segons ha manifestat l'advocat Carles Ferrer, del col·lectiu d'advocats voluntaris 1 d'octubre. Tots tres podrien enfrontar-se a penes de presó. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes dels jutjats per donar-los suport, cridant consignes com «No esteu sols».Els avis i àvies de Mont-roig i de Reus han desplegat pancartes en defensa de la llibertat i en referència a l'1 d'octubre per rebre els quatre homes investigats, que han arribat als jutjats tots junts, acompanyats dels advocats, amb posat serè i confiat -el veí de Mont-roig que aquell dia no era al poble ha intentat protegir el seu rostre. Un cop dins els jutjats, els concentrats han cantat 'El Cant dels Segadors'. En menys d'una hora, els quatre investigats han sortit a pas ràpid i sense fer declaracions.L'advocat Carles Ferrer, un dels lletrats del col·lectiu creat a Reus d'advocats voluntaris 1 d'octubre que defensa els veïns de Mont-roig, ha argumentat la suspensió per tal de poder, abans que declarin, visualitzar aquest vídeo que podria comprometre els seus clients -unes imatges que la jutgessa ja ha vist, entre d'altres vídeos, però aquest en concret no havia estat traslladat als advocats defensors. «Segons l'atestat de la Guàrdia Civil, és un vídeo que els incrimina», ha dit Carles Ferrer.«Fins que no el visualitzem no podrem saber si hi ha indicis o no del que se'ls acusa, però els ànims són sempre optimistes; per això estem, per defensar gent innocent», ha conclòs. Aquesta suspensió obligarà a assenyalar una nova data que es podria fixar en un mes i escaig, segons preveu l'advocat. Mont-roig va ser un dels municipis on es va viure jornada de l'1-O convulsa. La imatge de tots els veïns «acompanyant» la policia espanyola fins a la sortida del poble va tenir gran repercussió.Aquest dijous només ha declarat un dels veïns per defensar que aquell dia ni tan sols era al poble -havia anat a veure el partit Barça-Las Palmas, que precisament es va haver de suspendre a conseqüència dels esdeveniments de l'1-O. Pel que fa als tres guàrdies civils que van actuar a l'institut Antoni Ballester de Mont-roig i haver patit lesions als dits, ja van declarar per exhort en seu judicial als seus municipis.