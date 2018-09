Salou revisa l'estat de tots els semàfors després que alguns s'hagin espatllat

Han deixat de funcionar dispositius del carrer Barcelona i també de l’autovia de Reus

Actualitzada 06/09/2018 a les 21:25

Mesures de seguretat

En les darreres setmanes, alguns semàfors de Salou s’han espatllat, bé quedant-se en ambre o deixant de funcionar. És el que va passar dies enrere amb els dispositius ubicats a la cruïlla entre carrer Barcelona i Juan Manuel Muñoz i el que també ha succeït ara amb un dels semàfors de l’autovia de Reus i, concretament, a l’alçada de l’avinguda de Joan Fuster. En l’última sessió plenària de l’Ajuntament de Salou, celebrat dimecres passat, ja es va explicar el cas concret del carrer Barcelona i que l’origen del problema es trobava en una placa espatllada ubicada a l’interior dels dispositius d’aquesta zona. Però altres semàfors també s’han vist afectats per la mateixa situació en els darrers dies, per la qual cosa les alarmes han saltat i l’Ajuntament de Salou ha decidit revisar tots els semàfors de la ciutat per veure si hi ha algun altre dispositiu afectat, però que encara no hagi donat símptomes i, així, poder anticipar-se.Segons expliquen fonts municipals, l’origen de tot plegat es troba en una placa que es troba a l’interior dels semàfors i que «casualment» aquest dispositiu s’ha espatllat en poques setmanes en diferents punts del municipi. L’Ajuntament ja ha demanat els recanvis i, de fet, la situació de la cruïlla entre els carrers Barcelona i Juan Manuel Muñoz ja està solucionada. D’altra banda, s’espera que els semàfors de l’autovia de Reus estiguin de nou operatius a mitjan setmana vinent.Les reparacions, però, estan tardant uns dies. I és que, tal com s’explica des del consistori, les peces que s’han de canviar són antigues i no hi ha estoc, per la qual cosa s’han hagut de fabricar expressament i, a més, coincidint amb època de vacances, fet que ha contribuït en el seu retard. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament també ha optat per encarregar la fabricació de més plaques de les necessàries amb l’objectiu de tenir un estoc per si fos necessari canviar més peces de les previstes.El cas més conflictiu generat pels semàfors espatllats és el de l’autovia de Reus, prop de l’avinguda de Joan Fuster. En aquest punt, el dispositiu regula el trànsit per donar pas als vianants en un punt on hi ha dos carrils de circulació per banda i, a més, se suma la incorporació de vehicles des de Joan Fuster. Davant la perillositat de traspassar aquesta avinguda sense semàfors, el consistori ha optat per tancar totalment el pas als vianants amb la col·locació de barreres.