S'ensorra un mur prop del Museu Casteller de Valls

La caiguda ha danyat part d’una tanca que delimitava l’espai on es troben els arcs

Actualitzada 06/09/2018 a les 22:00

Un mur que es troba a la zona dels arcs medievals de Valls, a prop del Museu Casteller, s'ha ensorrat aquest vespre sense causar ferits. La regidora d’Actuacions Públiques, Barri Antic i Patrimoni, Judit Fàbregas, i tècnics municipals s’han desplaçat per analitzar l’abast de l’afectació. Divendres al matí, s’estudiarà amb més detall si l’ensorrament pot haver afectat aquests arcs, que estava previst de recuperar patrimonialment, i també quines són les actuacions a realitzar per garantir de manera immediata la seva estabilitat. L’ensorrament, que no ha afectat l’edifici del Museu Casteller, ha danyat part d’una tanca que delimitava l’espai on es troben els arcs.