Mor el torrenc Josep Maria Punsoda als 88 anys

Punsoda va ser secretari d’Alianza Popular a Torredembarra, a més de president de la Unió Deportiva Torredembarra

Actualitzada 06/09/2018 a les 17:22

El veí de Torredembarra Josep Maria Punsoda ha mort aquest dimecres 6 de setembre a l’edat de 88 anys. L’home era molt conegut al municipi per haver estat secretari d’Alianza Popular del poble i també president del la Unió Deportiva Torredembarra de ben jove, des del 1953 al 1955.Punsoda destaca per ser un dels fundadors d’Alianza Popular a Torredembarra el 1977 i va convertir-se en secretari general del partit que va precedir al Partit Popular al municipi.El torrenc també va destacar per la seva tasca periodística tot col·laborant amb diversos mitjans del territori.