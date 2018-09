L'Ajuntament de Valls adjudica definitivament la museografia del Museu Casteller de Catalunya

L’import és de 1,66 milions d’euros

Segon procés d’adjudicació

La Junta de Govern de l’Ajuntament de Valls ha aprovat adjudicar de manera definitiva el concurs per a les obres i treballs d’instal·lació de la museografia de Món Casteller - Museu Casteller de Catalunya a la Unió Temporal d’Empreses que encapçala la firma Croquis i a la que s’hi sumen les companyies BTM Sound i Eurocatalana Obres i Serveis. L’import d’adjudicació és d’1,66 milions d’euros i contempla el subministrament i instal·lació completa de tota la museografia dissenyada per l’escenògraf i museògraf Ignasi Cristià, a més de les obres d’adequació inherents de l’edifici del Museu Casteller, obra de l’arquitecte Dani Freixes. Aquesta és l’última de les fases per completar aquest equipament cultural i turístic que s’ha aixecat a la plaça del Blat de Valls, el quilòmetre zero del fet casteller, que impulsa el consorci integrat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Valls i la Coordinadora de Colles Castelleres.L’empresa barcelonina Croquis, amb prop de 40 anys d’experiència i una de les firmes amb major reconeixement a Catalunya en la producció, muntatge i instal·lació de projectes museogràfics, és qui liderarà els treballs, segons ha informat l’Ajuntament de Valls.Cal recordar que la primera licitació, que tenia un import d’1,6 milions d’euros, va quedar desert després que l'empresa licitadora que s'hi havia presentat retirés la seva oferta a final de l'any passat. Això va motivar una revisió del projecte inicial i que l’Ajuntament apugés la xifra fins als 1,8 milions d’euros.El projecte museogràfic del Museu Casteller de Catalunya preveu oferir muntatges d'última generació, amb videoinstal·lacions i eines i jocs interactius. El projecte inicial contemplava des d'una pantalla de 18 metres d'alçada que travessarà dos pisos, una altra pantalla envoltant de 360 graus, o un videojoc on els visitants podran posar-se en el lloc de quatre castellers i aguantar un castell. També tindrà botiga i cafeteria.