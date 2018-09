Irene Aragonès, nova presidenta de la Regional d'ERC al Camp de Tarragona

La regidora de Mont-roig substitueix al diputat Ferran Civit, que ha renunciat al càrrec

Actualitzada 06/09/2018 a les 21:32

La militància d’Esquerra Republicana de Catalunya de la Federació Regional del Camp de Tarragona -que comprèn les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès- ha elegit nova presidència i nova permanent. Irene Aragonès, actualment regidora i cap de llista a l’Ajuntament de Mont-roig, encapçala la nova Regional en substitució del diputat al Parlament de Catalunya Ferran Civit qui per motius professionals i personals ha decidit renunciar a la presidència. Aquest dijous s’ha celebrat un Congrés Regional extraordinari a Torredembarra en què la militància ha donat suport, de manera majoritària, a l’única candidatura a presidència i permanent regionals.A més d’Irene Aragonès, la nova permanent compta amb l’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, com a primera vicepresidenta; l’alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, com a segon vicepresident, i amb el diputat al Congrés Jordi Salvador com a secretari d’Organització.