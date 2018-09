Els Bombers reben una desena d'avisos per pluja aquesta matinada al Camp de Tarragona

Des de l’inici de l’episodi ahir a la tarda i fins les 8 del matí, el 112 ha rebut 383 trucades, de les quals més d’una cinquantena s’han realitzat des de la demarcació de Tarragona

Actualitzada 06/09/2018 a les 09:54

Més de 20 l/m2 en 30 minuts a Mont-roig i Torredembarra

A l'EMA de Torredembarra (el Tarragonès) s'han acumulat 20.8 mm en 30 minuts; bona part de les descàrregues elèctriques ⚡ (imatge 2) de les darreres hores s'han concentrat al Camp de Tarragona! A hores d'ara, el xàfecs més actius se situen sobre el mar (imatge 1) #meteocat pic.twitter.com/4tx90RdpTW — Meteocat (@meteocat) 6 de setembre de 2018

Els Bombers de la Generalitat han rebut un total de 9 avisos la nit d’aquest dimecres i matinada d’aquest dijous procedents del Camp de Tarragona a causa de les fortes pluges que afecten tot Catalunya des de la tarda d’ahir. Per la seva part, el telèfon d’emergències 112, des de l’inici de l’episodi i fins aquest matí, ha registrat un total de 383 trucades, de les quals més d’una cinquantena s’han fet des de la demarcació de Tarragona.Respecte als serveis realitzats pels Bombers, de les 22h d’ahir dimecres fins les 8h d’aquest dijous han fet 30 sortides a tot Catalunya. D’aquestes, 9 han estat en el Camp de Tarragona, la segona regió més afectada després de Barcelona. Les Terres de l’Ebre no han patit incidències durant la matinada, encara que va ser una de les zones més afectades pel temporal ahir a la tarda dimecres.Els avisos rebuts pels Bombers en el Camp de Tarragona han estat d’incidències produïdes pel fort xàfec en Mont-roig del Camp, Reus, Alcover i Tarragona. La majoria han estat per inundacions en baixos d’habitatges o inundacions en la via pública que han causat que diversos cotxes s’hagin quedat atrapats, a més de retirada d’elements a la via pública. En aquest sentit, tres cotxes s’han quedat parats per l’aigua a Reus -un a l’avinguda Salou, un a la T-11 i un a l’avinguda Bellissens-, mentre que un altre turisme s’ha quedat atrapat a Miami Platja, al pont que connecta la platja amb el poble, ja que l’aigua arribava a l’alçada de la porta del vehicle.A causa del temporal, també s’ha produït la caiguda d’un arbre a Reus a les 23.40h al carrer Flix. L’arbre ha caigut sobre un vehicle. D’altra banda, a Tarragona, concretament a Cala Romana, han caigut dos pals d’electricitat, els quals no han pogut aguantar la pluja per la càrrega de pes del cablejat. En els dos casos només s’han produït danys materials, ja que cap persona no ha resultat ferida.Cal dir que Reus ha estat una de les ciutats més afectades de la demarcació, ja que la Guàrdia Urbana ha informat que ha fet una vintena d'actuacions per les fortes pluges -algunes d'elles en col·laboració amb els Bombers-. La majoria han estat per inundacions en les vies i els citats vehicles avariats, a més d'haver d'actuar també en l'apagada de llum de l'Hospital Sant Joan , que va deixar el centre prop de tres hores a les fosques.En municipis com Mont-roig del Camp o Torredembarra s’ha superat el llindar de 20 litres per metre quadrat en tan sols 30 minuts. Els llamps també han estat protagonistes i bona part de les descàrregues elèctriques s’han concentrat al Camp de Tarragona, si bé la regió on han caigut més llamps ha estat Barcelona.L’alerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya (Inuncat) encara és manté activa a tot Catalunya per les pluges intenses.