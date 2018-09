Convoquen les places de director i locutor de Ràdio Cambrils

En els propers mesos, l'emissora municipal reobrirà després del seu tancament a finals de gener del 2013

L’Ajuntament de Cambrils ha convocat les places de director/a i periodista locutor/a per l’emissora municipal que es reobrirà durant els propers mesos. Ràdio Cambrils i la televisió TDCamp van tancar a finals de gener del 2013 per la despesa anual que suposaven els dos mitjans.Les bases per la selecció de personal del servei de Ràdio Cambrils ja es poden consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament i les persones interessades poden presentar les seves sol·licituds fins el 25 de setembre.Les persones aspirants de director de Ràdio Cambrils hauran de presentar una proposta de contracte programa pel que fa als objectius i missió del servei públic, així com una proposta de programació, juntament amb la documentació requerida per optar a la plaça. Els candidats seran avaluats per un tribunal, que traslladarà un informe al Consell Consultiu Assessor i de Control de la Ràdio. Finalment, el Ple nomenarà el director amb el suport de dos terços dels seus membres. Les bases de la plaça de director/a es poden consultar en aquest enllaç Per altra banda, la plaça de periodista locutor està assimilada al grup A, subgrup A, subgrup A2 i el sistema de selecció serà el de concurs-oposició amb prova pràctica. La fase d’oposició del procés de selecció consistirà en una prova teòrico-pràctica relacionada amb les funcions pròpies de l’especialitat professional i el temari de la convocatòria. La fase de concurs consistirà en la valoració dels mèrits dels candidats i candidates que hagin superat la fase anterior. Les bases amb les funcions, els requisits i el temari es poden consultar en aquest enllaç