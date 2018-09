Bargalló crida a cercar un acord amb l'Estat i avisa que el Govern «no renunciarà» al dret d'autodeterminació

El conseller afirma, però, que la prioritat és ara aconseguir la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats

Actualitzada 06/09/2018 a les 21:10

‘Un amor extrem per la llibertat’

El conseller d’Ensenyament, Josep Bargalló, ha cridat aquest dijous a «insistir i preservar en la necessitat de diàleg» amb l’estat espanyol per transformar-lo en negociació i aconseguir un acord per celebrar un referèndum d’autodeterminació a Catalunya. «No permetrem que ens obliguin a renunciar al nostre dret a l’autodeterminació ni al dret de la nostra gent a opinar», ha assegurat Bargalló a Torredembarra, on ha pronunciat la glosa de la Diada en l’acte institucional de l’Onze de Setembre al Camp de Tarragona. El conseller ha afirmat, però, que la prioritat és ara aconseguir la llibertat dels presos i el retorn dels exiliats. El conseller ha apel·lat a la «força» de l’1-O, que ha definit com «la diada de la democràcia», per afrontar els «moments difícils» que vindran i ha demanat no caure «en el parany» d’aquells «que ens volen dividir en debats estèrils sobre símbols i endinsar en un fals debat identitari».Segons Bargalló, els tribunals espanyols no jutjaran els dirigents polítics ni els líders de la societat civil que van assumir la responsabilitat de l’1-O. «Es jutja el fet que votéssim l’1-O i es jutja si realment l’Estat viu en una democràcia efectiva i real», ha assenyalat. El conseller d’Ensenyament ha advertit que qualsevol sentència que no sigui absolutòria serà «una condemna per la democràcia a l’Estat» i això, ha dit, haurà d’interpel·lar «a tots els demòcrates». D’aquí, ha afegit Bargalló, que el president Torra hagi cridat a una mobilització «àmplia i transversal» pels drets civils «que respon a l’esperit de llibertat que ens ha mogut sempre».Precisament, el conseller ha evocat a Voltaire en la seva glosa, que ha titulat ‘Un amor extrem per la llibertat’. Des de la seva vila natal, Bargalló ha esmentat l’episodi de la Guerra de Successió que va tenir lloc a Torredembarra, la qual, ha dit, va esdevenir «la primera i gran derrota de les tropes catalanes». Segons el conseller, però, actualment l’Onze de Setembre no serveix «per celebrar derrotes», sinó la capacitat de «resistència» del país. «L’Onze de Setembre no vam perdre; vam començar una resistència de més de 300 anys», ha subratllat.