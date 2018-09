Vila-seca aprova una moció per plantar cara als orins de gos a la via pública

El Consistori modificarà l'ordenança sobre tinença d’animals per establir l’obligació d'aigualir les miccions de les mascotes

Actualitzada 05/09/2018 a les 19:42

L’Ajuntament de Vila-seca ha aprovat per unanimitat una moció presentada per Vila-seca en Comú per reduir l’impacte dels orins dels gossos a la via pública. A partir d'ara, els serveis tècnics del Consistori estudiaran la fórmula més pertinent per modificar l’ordenança sobre tinença d’animals a Vila-seca per establir l’obligació que els veïns aigualeixin les miccions de les mascotes.A més a més, tots els ciutadans rebran una carta per fomentar una actitud responsable i cívica tot informant de la modificació de l’ordenança.La proposta inicial dels comuns contemplava repartir una ampolla plegable d’aigua i vinagre a les persones que tenen censat un gos per incentivar la pràctica, però aquesta va ser rebutjada.Amb el canvi d'ordenança els comuns esperen «millorar la salubritat al municipi i estalviar en el manteniment d’elements urbans com fanals, senyals de trànsit o papereres».