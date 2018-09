Una penedesenca participarà en el nou disc dels Lax'n'Busto

Nerea Bassart va passar el càsting amb una versió acústica de 'Llenca't'

Actualitzada 05/09/2018 a les 20:10

La cantautora baixpenedenca Nerea Bassart participarà en la grabació del proper disc del grup Lax'n'Busto. La cantant ha arribat, juntament amb una altra noia i dos nois més, a la final. Tots quatre participaran a la grabació del nou àlbum del grup amb altres artistes convidats, després de gairebé sis anys d'aturada.Lax'nBusto va iniciar un càsting a principis de juny per donar l'oportunitat a nous cantants. Per això, demanaven a la gent que envies un vídeo interpretant una cançó del grup. Bassart es va decidir per una versió acústica a guitarra de Llença't.Aquesta iniciativa va sorgir després que el darrer any el vocalista Salva Racero deixés de ser el cantant del grup per iniciar una carrera en solitari. Racero va substituir l'octubre del 2006 el primer vocalista de la banda, Pemi Fortuny, que va deixar el grup per dedicar-se a projectes de col·laboració solidària a l'Àfrica.Amb els finalistes, el grup vendrellenc enregistrarà i mesclarà els seus nous sons entre Casamurada i Blind Records, a més comptarà amb el suport en la producció de Santos Berrocal i Fluren Ferrer.