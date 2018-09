Un dels carrils de la via ha quedat tallat durant una estona i s'ha habilitat un pas alternatiu

Actualitzada 05/09/2018 a les 15:59

Una persona ha resultat ferida lleu aquest migdia en una sortida de la via a la C-14 a la Riba. L'incident s'ha produït al quilòmetre 28 de la via i hi ha provocat retencions d'uns dos quilòmetres. Els Mossos d'Esquadra han gestionat pas alternatiu durant una estona, ja que s'ha tallat un carril en sentit Lleida. A hores d'ara la circulació ja s'ha restablert.