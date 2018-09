Un 86% dels cinemes tarragonins han disminuït el preu de l'entrada per la rebaixa de l'IVA

Segons ComScore, el preu mitjà a l'Estat ha passat dels 6,22 euros als 5,82 euros al juliol

Una disminució de les entrades del 8,5% en 5 anys

Crítiques a l'informe de FACUA

La Federació de Cinemes d'Espanya (FECE) constata que la rebaixa de l'IVA al cinema s'ha repercutit en prop del 90% dels exhibidors catalans. A través d'un estudi propi del 81,5% de la quota de mercat –segons les dades facilitades per la FECE-, hi ha una «clara» disminució del preu de l'entrada des del 5 de juliol, data en què va entrar en vigor el 10% d'IVA a les localitats. Concretament, segons el resultat de l'estudi per demarcacions, des 32 cinemes analitzats a Barcelona, el 81% ha abaixat el preu de les localitats; dels 4 cinemes analitzats a Girona el 100% ho ha fet; mentre que dels 9 de Tarragona, 7 han repercutit la disminució, un 86%. La federació ha assegurat que, segons les dades recollides per ComScore, entre els mesos de juny (amb l'IVA al 21%) i juliol (amb l'IVA al 10%) el preu mitjà d'una entrada de cinema a l'Estat ha passat dels 6,22 euros als 5,82 euros al juliol.Per la federació, les sales de cinema han escollit «lliure i individualment» la decisió que van adoptar en el seu dia després de la pujada de l'impost al 21%, bé baixant-lo en la seva totalitat, parcialment en funció de la pujada que van aplicar en el seu moment o mantenint les seves tarifes.En concret, segons el comunicat de l'associació, les respostes rebudes en l'estudi sumen un 81,57% de quota de mercat, del qual ell 87% del total de la mostra analitzada han baixat els seus preus. En el 72,3% dels casos en què s'ha baixat el preu, s'ha imputat la baixada integra de l'impost.El 27,6% restant s'ha produït una baixada parcial. Aquesta es deu, segons la federació, a l'absorció parcial de l'impost que van realitzar al seu dia els cinemes davant la pujada de l'IVA del 8 al 21%, de manera que ara aquests cinemes han reduït els seus preus en el mateix percentatge que van pujar en l'any 2012.D'altra banda, segons la FECE, hi ha casos locals en els quals no s'ha repercutit la baixada a dia d'avui, que representen un 13% del mercat analitzat, que correspondria al percentatge que ja no va traslladar ni total ni parcialment l'increment de l'IVA a les entrades.Durant els darrers 5 anys, el preu mitjà de l'entrada de cinema a l'Estat ha baixat un 8,5%, una xifra que afirmen que situa l'Estat com el país on resulta més econòmic assistir al cinema dels 5 principals mercats europeus. Concretament, el preu mitjà a Alemanya se situa en els 8,63 euros, al Regne Unit en els 8,47 euros, a França en els 6,5 euros i Itàlia en quarta posició, amb un cost de 6,34 euros.La federació també ha volgut criticar l'informe de FACUA, que denunciava que no s'havia traslladat la rebaixa de l'IVA a les entrades de cinema. Segons els exhibidors de l'Estat, l'estudi «no és representatiu», conté errors i és «esbiaixat».Concretament, l'anàlisi de FACUA inclou una mitjana de dos cinemes per ciutat, una mostra «insuficient» per oferir una imatge fidel de la situació. A tall d'exemple, afirmen que l'estudi només ha analitzat el 6,4% de cinemes a Madrid i el 8,7% de mitjana a Catalunya (Barcelona 7,4%, Girona 10%, Tarragona 8,7%, Lleida no s'inclou en l'estudi, malgrat que tampoc s'inclou en l'informe de la federació). Catalunya i Madrid van sumar prop del 40% dels espectadors totals de l'any 2017.Alhora, afirmen que també conté errors, com la inclusió dels cinemes de les Illes Canàries, que no suporten l'IVA, sinó l'IGIC, l'impost especial de les Illes Canàries, que no repercuteix la baixada de l'IVA. Finalment, també asseguren que l'informe de FACUA recull com preus base els de fa 6 mesos (gener), sense actualitzar als preus de juny-juliol que són sobre els que realment s'ha efectuat la baixada de l'IVA.