Torredembarra tanca una Santa Rosalia que no es rendeix per la pluja

La Festa Major va viure dimarts el punt àlgid, amb l’eucaristia i el ball dels gegants dins de l’església

Actualitzada 05/09/2018 a les 08:17

Torredembarra va viure dimarts el dia gran de la Festa Major de Santa Rosalia. Després de les Matinades i les Matinals del Seguici Popular, es va donar pas a un dels moments més tradicionals de la festivitat: l’eucaristia solemne en honor a la patrona. Aquest any, però, va comptar amb uns convidats ben especials, els gegants Joan i Rosalia que, de forma excepcional, van entrar a l’església parroquial de Sant Pere en el context del 60è aniversari de la creació d’aquests dos elements festius. Els gegants ja van encetar les festes protagonitzant el pregó i, ahir, les tancaven amb el seu solemne ball dins de l’església, un moment que va emocionar als torrencs. A la tarda, els actes van seguir amb el Ball Parlat del Ball de Diables i, a les vuit del vespre, arribava un altre dels moments esperats, amb la sortida del Seguici Popular, acompanyat de la Fanfara de Torredembarra.D’aquesta manera, el municipi encarava ahir el tram final de la Festa Major, que es va encetar el passat 25 d’agost. «Ha anat força bé, però amb el hàndicap de la pluja», explicava ahir l’alcalde Eduard Rovira. En aquest sentit, la nit de dissabte va estar passada per aigua, fet que va obligar a suspendre el concert de rumba catalana que estava previst que se celebrés a la plaça del Castell de la mà del grup Ai Ai Ai. «La pluja ha respectat les tardes, però alguns vespres han estat complicats. Malgrat tot, durant el cap cap de setmana hi va haver una gran afluència de gent», afegeix Eduard Rovira.La Santa Rosalia 2018 també ha sumat un nou element al Seguici petit amb la Virgilieta, la versió petita de la Virgília. La nova bèstia de foc va veure la llum dissabte al vespre.