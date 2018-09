Nova estratègia promocional de la Costa Daurada per captar un turisme alternatiu al de sol i platja

La marca turística impulsa una campanya publicitària per vendre atractius més específics com el golf, l'enoturisme, el cicloturisme i el turisme de negocis

Actualitzada 05/09/2018 a les 15:28

'Costa Daurada, captura el moment'

La Costa Daurada acaba de renovar la seva campanya publicitària amb ganes d'agradar un turisme alternatiu al tradicional de sol i platja. El Patronat de Turisme ha volgut actualitzar la seva estratègia promocional amb el focus posat en un perfil de turista poc massificat i amb molt potencial al territori. És per això que en les vuit imatges que anuncien la destinació -i que es difondran en breu per diversos mitjans i canals publicitaris-, la meitat llueixen productes turístics més específics, com el golf, l'enoturisme, el cicloturisme i el tuirsme de negocis, sempre vinculant-ho, però, al turisme familiar, característic i «essencial» per a la marca turística. Després de tres anys amb la mateixa campanya, el Patronat s'ha gastat prop de 40.000 en renovar-la, amb la idea que la diversificació de productes pot ajudar a la desestacionalització i mantenir la destinació activa durant més temps, un dels principals reptes entre cella i cella de la marca Costa Daurada."No passa res que no estigués més o menys previst; l'any passat va ser un rècord i enguany potser estarem una mica per sota, però una mica, segurament no tant com alguns altres estan dient". El president del Patronat de Turisme, Martí Carnicer, ha volgut treure ferro a indicadors que apuntaven a un descens en la temporada, i ha remarcat que, a falta de dades concretes, la valoració oficial no es podrà donar fins passat aquest mes de setembre.Amb l'eslògan 'Costa Daurada, captura el moment', la nova campanya de publicitat segueix tenint el turisme familiar de referent. Els escenaris triats per promocionar la costa, el patrimoni i la gastronomia han estat la platja de Sant Salvador, els boscos de Vimbodí i Poblet, l'amfiteatre romà de Tarragona o un restaurant de calçotades a Masmolets (Alt Camp). Però també s'ha reservat espai per als productes d'especialització.Unes vinyes de Gratallops, un tram de carretera de Vilaplana a la Mussara molt atractiu per a ciclistes, el castell de Tamarit en un acte de negocis o el Club de Golf Lumine també són imatge de la campanya. D'aquesta manera, vol reforçar nous segments de mercat i consolidar, per exemple, el perfil de turista d'entre 40 i 50 anys provinent del nord d'Europa, atret pel golf, o parelles i grups d'amics d'entre 30 i 45 que els agradi l'enoturisme.«La clau és la diversificació i tenir altre tipus de productes que facin que tinguem la destinació durant més temps activa i els hotels oberts al febrer o al novembre pel fet de tenir altres clients que fan altres coses i defugen del perfil habitual de turisme familiar i de litoral», ha afegit la directora tècnica del Patronat, Marta Farrero.Els objectius de la campanya són augmentar la notorietat de la marca, reforçar-ne els atributs com a destinació familiar i associar-la a aquests quatre productes turístics d'especialització, i alhora incidir en la fidelització. El cost de la creació de la campanya ha estat de 38.720 euros i ha anat a càrrec de l'empresa barcelonina V3rtice.