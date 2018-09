La Joves seguirà reclamant més espai per la canalla en les actuacions a la plaça del Blat

La colla accepta la proposta feta per l’Ajuntament a instàncies del Síndic però la consideren «insuficient»

Actualitzada 05/09/2018 a les 11:29

La Colla Joves Xiquets de Valls seguirà exigint a l’Ajuntament un espai equitatiu per la canalla en les actuacions a la plaça del Blat per a les dues colles de la ciutat. En un comunicat, la colla ha anunciat que ha acceptat la proposta d’espai alternatiu a l’actual feta per l’Ajuntament, a instàncies del Síndic de Greuges, però també avisa que la considera «insuficient» i, per tant, l’adopten com a mesura temporal. En aquest sentit, la colla ha explicat que tornarà a adreçar-se al Síndic de Greuges per seguir pressionant al consistori per obtenir més espai per a la canalla.La proposta d’un espai alternatiu que ha posat sobre la taula l’Ajuntament va ser votada el vespre d’ahir dimarts en l’assemblea de la Colla Joves. Els vallencs consideren que la proposta «arriba tard i és insuficient per satisfer les reivindicacions», per la qual cosa l’accepten com a una «solució temporal» i emplacen a l’Ajuntament a seguir negociant un cop acabi la present temporada, tot donant com a marge la diada de Sant Joan 2019.La colla també ha explicat que farà arribar un nou escrit al Síndic per seguir pressionant a l’Ajuntament de Valls, que «no va donar resposta a les peticions presentades formalment fins que el síndic no va resoldre que tenia l’obligació de fer-ho». D’aquesta manera, la Joves no exigint a l’Ajuntament de Valls i al Govern un espai equitatiu i igualitari per a les dues colles i que es revisi el més aviat possible els protocols de seguretat de les diades castelleres.