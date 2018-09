L'empresa d'un constantinenc, entre les 100 millors start-up del món

Adrià Maceira lidera CreatSens Health, seleccionada per South Summit com una de les finalistes que competiran a Madrid del 3 al 5 d’octubre

L’empresa CreatSens Health, del jove constantinenc Adrià Maceira, es troba entre les 100 millors start-up del món seleccionades per South Summit. Les finalistes competiran en la propera edició de la trobada que reunirà a l’espai La Nave de Madrid, del 3 al 5 d’octubre, les startups més disruptives amb corporacions en recerca activa d’innovació i inversors de procedència internacional.La start-up, procedent de Tarragona i liderada per Maceira, està enfocada a controlar el progrés de la Malaltia Renal Crònica a través d’eines tecnològiques d’última generació que permetin el mesurament de paràmetres rellevants per als pacients d’una forma molt més senzilla que l’actual. El seu producte se centra en la creació d’un dispositiu mèdic de paper capaç de mesurar nivells de creatinina y potassi, dos biomarcadors claus en el desenvolupament de la malaltia renal crònica a través d’una simple gota de sang.La visió de CreatSens és que la informació generada pel dispositiu de mesura es pugui seguir a partir d’un dispositiu mòbil -com un mòbil intel·ligent o una tauleta- al consultori mèdic o a la casa del pacient. La tecnologia desenvolupada permetria la generació descentralitzada i a temps real d’informació clínica rellevant que ajudaria al metge en la seva presa de decisions i podria contribuir a optimitzar els recursos del sistema sanitari.Aquesta start-up, junt a les altres finalistes, ha estat triada per un comitè format per 120 experts procedents del món de la inversió i corporatiu entre els més de 3.000 projectes presentats, procedents de 84 països. Entre els criteris més importants per a la selecció s’ha tingut en compte la innovació del projecte, viabilitat econòmica, escalabilitat, equip i si desperta interès per a la inversió.Les 100 startups finalistes tindran l’oportunitat de participar en South Summit 2018 amb un espai propi en la trobada per obtenir visibilitat, accedir a noves possibilitats de negoci i donar a conèixer els seus projectes davant inversors i corporacions de tot el món en cerca activa d’innovació. A més, comptaran amb formació, mentoring i reunions personalitzades. L’startup guanyadora d’aquesta edició podrà realitzar una campanya de crowdfunding a Seedrs, plataforma capdavantera d’equity crowdfunding, i competirà per un milió de dòlars en finançament a l’Startup World Cup de Silicon Valley.