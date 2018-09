Ferit greu un menor en caure a una piscina a Mont-roig del Camp

El nen de 4 anys va ser traslladat a l'Hospital Joan XXIII amb una commoció cerebral i símptomes d'ofegament

Actualitzada 05/09/2018 a les 20:58

Un nen de quatre anys va ser rescatat aquest dimarts a la tarda, després de caure a una piscina a Mont-roig del Camp. Els serveis sanitaris va rebre l'avís a les 17.09 hores i van acudir al Club de Golf Bonmont Terres Noves de Mont-roig, on hi havia la piscina. En adonar-se del succés, van treure ràpidament al menor de l'aigua. Quan el SEM va arribar, el nen es trobava conscient, amb símptomes d'ofegament i amb un commoció cerebral. Es desconeix si el menor es va donar un cop al cap i com a conseqüència va caure a l'aigua o va ser a l'inrevés.Fins al lloc dels fets, van acudir una unitat del SEM i un helicòpter. Aquest últim va traslladar al menor fins a l'Hospital Joan XXIII amb pronòstic greu.