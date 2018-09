Els terrenys de l'antic Gran Buffet es convertiran en aparcament gratuït

L’Ajuntament de Cambrils i la propietat han arribat a un acord de cessió gratuïta temporal

Actualitzada 05/09/2018 a les 19:21

L’Ajuntament de Cambrils ha arribat a un acord amb la propietat dels terrenys del Sector 4 d’Antigons –on s’ubicava el Gran Buffet– perquè els cedeixi de forma gratuïta mentre no es desenvolupi la urbanització de l’espai. El conveni permetrà utilitzar aquest solar de 3,6 hectàrees com a aparcament dissuasiu gratuït i per acollir tot tipus d’activitats i usos d’interès pel municipi. L’adequació d’aquest terrenys situats al nord del carrer Via Augusta (conegut com el camí de la Creu) fins a l’avinguda Nova Augusta significarà poder disposar d’una zona d’ús polivalent per donar compliment a diferents necessitats del municipi.L’alcaldessa Camí Mendoza ha afirmat aquest dimecres que l’actuació forma part de la millora d’una de les entrades a Cambrils, que està vivint una transformació derivada de la construcció del nou pont de l’avinguda Nova Augusta (antiga carretera N-340) i l’adequació de l’entorn. Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Joan M. Artigau, va explicar que en breu el consistori procedirà a la neteja del solar i l’adequació dels terrenys per facilitar els accessos a la parcel·la. Una vegada finalitzats els treballs, probablement abans de final de mes, el nou aparcament gratuït s’obrirà a la ciutadania.Mesos enrere, l’Ajuntament de Cambrils va aprovar inicialment una modificació puntual del POUM en el Sector 4, els Antígons, per augmentar el sòl destinat a usos comercials en detriment del residencial. Concretament, aquest canvi permet que el sostre d’activitats econòmiques, hoteleres, comercials i de serveis en aquest àmbit passi del 15% de la superfície al 41,97%. D’altra banda, l’espai destinat a habitatges es redueix del 85% al 58,03%.