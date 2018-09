«Els atemptats són un fet que hem de superar però no oblidar»

L’alcaldessa assegura que «a Cambrils es viu i es respira amb normalitat» i que els tràgics fets no han afectat a la temporada turística

Actualitzada 04/09/2018 a les 20:17

—Cambrils es troba immersa en la Festa Major. Ja vam fer una roda de premsa explicant tots els actes que enguany farem. Com cada any, n’hi ha molts de consolidats, cosa que és molt important, perquè la clau està en el fet que les entitats tinguin creativitat, proposin actes i aquests actes es vagin mantenint al llarg del temps. A més, enguany també tenim un acte nou. Per tant, l’Ajuntament, de la mà de les entitats ha preparat un programa molt variat, que el viurem a les places i carrers del nostre municipi. Convidem a tothom a participar-hi i a gaudir de la festa.—Es tracta del ball parlat de Vileros i Mariners, que ve de la mà d’una entitat cambrilenca, l’NAC, que són els encarregats d’organitzar també la Nit d’Artistes i el Carnaval. Enguany, se’ls hi ha acudit fer aquest nou acte dins de la Festa Major de la Mare de Déu el Camí. En aquest cas, es basarà en aquesta tradició cambrilenca dels vilers i dels mariners. El que es podrà veure el dissabte serà un espectacle satíric del moment que passa la vila.—Com a acte més solemne i tradicional, tenim el seguici, en el qual hi participen totes les entitats del municipi i que és el nucli o l’essència de la Festa Major. A més a més, s’hi ha d’afegir la Nit del Foc, que es va viure el cap de setmana passat i que ha arribat a la 27a edició com una activitat molt consolidada i espectacular. També cal destacar la Pujada de la Galera, que no té tants anys, però que també està totalment consolidada. En aquest cas, potser va més destinada a un públic més jove, però també s’hi veuen famílies. A tot això, cal sumar-hi els concerts, com el que es fa posterior a la Pujada de la Galera i el Concert de Diada, del 10 de setembre, en el qual enguany tindrem com a grup principal els Catarres.—Crec que podem dir que un any després, Cambrils viu amb normalitat malgrat els fets que van succeir. Això vol dir que a Cambrils es respira com sempre. Als comerços, els restaurants. Es respira igual, encara que dins nostre tenim aquest record, un record que evidentment es va posar més de manifest el 18 d’agost. Com ja vaig dir, ha de ser un fet que hem de superar però que no hem d’oblidar. L’any passat, just unes hores després de l’atemptat, ja vaig dir que la normalitat va ser de seguida la nota predominant al nostre municipi i així continua.—Recentment s’ha donat els resultats de la temporada turística a Catalunya fins al més de juliol. Són coneguts per tots i hem d’esperar que acabi la temporada per tenir una valoració completa, si bé és cert que és diferent de la de l’any passat. Cal dir que la previsió ja comptava que aniria per aquí. I, en relació a l’atemptat, és difícil de poder valorar si ha afectat o no a la temporada turística, però també em remeto a l’any passat. Si l’any passat al mes de setembre no vam veure modificades les reserves, tot i haver succeït el que havia succeït, entenc que menys haurà afectat enguany, tot i que és molt difícil valorar-ho.—Tant en aquest cas d’ocupació com en qualsevol altre cas, l’Ajuntament sempre vetllem per la convivència veïnal i també per garantir les condicions de seguretat i de salubritat dels habitatges ocupats, per tal que no hi hagi riscos per les persones que hi viuen. Dins d’aquesta línia, adoptem les mesures que podem adoptar sempre dins del marc de la normativa vigent.—El primer pàrquing que hi havia a Horta de Santa Maria estava en un solar de propietat privada que s’havia cedit a l’Ajuntament per a aquest ús. Fa uns mesos el propietari va decidir començar la construcció d’aquest solar, i aleshores vam haver de trobar una solució i donar més aparcament als cambrilencs i a tots aquells que ens visiten. Dins de la mateixa zona vam trobar alternatives, que ens han permès incrementar fins i tot el nombre de places respecte de les que teníem abans. És cert que a Cambrils, com en qualsevol municipi turístic, en dies puntuals hi ha dificultats per a trobar aparcament i per això estem buscant alguna altra zona més d’aparcament. No ens quedem aquí.—Ara ja ens trobem en l’última fase. S’estan escollint els projectes i ara s’han de fer les últimes sessions. Era un repte, una necessitat i també unes ganes del govern actual de poder dur a terme aquest procés participatiu i que fos el ciutadà qui decidís a què destinar una part del pressupost. Estem satisfets de poder arribar ja a l’última fase i de poder executar-ho aviat.