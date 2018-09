Detingudes sis persones per tràfic de marihuana en dues naus de Vila-seca

Els arrestats venien material pel seu conreu en un Grow Shop al municipi i després compraven als seus clients les plantes per vendre-les a Holanda

Sis persones d’entre 20 i 49 anys, quatre homes i dues dones, han estat detingudes aquest 28 d'agost a Reus i Vila-seca com a presumptes autores d’un delicte contra la salut pública, blanqueig de capitals i pertinença a grup criminal. També hi ha una persona investigada pels mateixos delictes. Dels arrestats, tres són de nacionalitat holandesa, dos de polonesa i un d’irlandesa.La investigació es va iniciar el mes de març de 2017 quan els mossos van localitzar tres quilograms de cabdells de marihuana i material pel seu cultiu en un pis de Castellvell del Camp arran d’un incident en el que es van veure involucrats dos dels detinguts, un matrimoni holandès propietaris d’un Grow Shop a Vila-seca.Davant dels indicis recollits, la policia sospitava que el matrimoni es dedicava a la venda de material pel cultiu de plantes de marihuana i després contactava amb alguns dels seus clients, que les conreaven a casa, per comprar-los les plantes. D’aquesta manera evitaven assumir el procés de creixement.Els detinguts, membres d’un clan familiar i dos treballadors, entregaven quanties d’entre 2.500 i 3.000 euros als clients que els hi subministraven les plantes de marihuana. Tot seguit, les emmagatzemaven en una nau annexa al Grow Shop fins que les distribuïen a Holanda, país d’origen del matrimoni.La fase final de la investigació es va desencadenar el 28 d’agost en un control policial a Reus on van ser detinguts un dels fills del matrimoni i la seva dona. En l’escorcoll al vehicle se’ls van comissar nou quilograms de marihuana envasada al buit.Immediatament, els mossos es van desplaçar a la nau de Vila-seca on van detenir els quatre restants integrants del grup just quan sortien del Grow Shop amb 9.000 euros en efectiu.El 29 d’agost, el Jutjat d’Instrucció en funcions de guàrdia de Tarragona va ordenar una entrada i registre en les dues naus de Vila-seca i, en l’escorcoll, es van localitzar bosses amb restes de marihuana pel seu empaquetatge, diferent material informàtic i documentació diversa.Al dia següent, a instàncies del Jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona, es va procedir a l’entrada i registre de dos dels domicilis dels detinguts, concretament, a Alcover i a Reus.En el primer dels registres es van comissar 9 cabdells de marihuana amb bosses, 117 plantes de marihuana en una habitació, una arma de foc detonadora, dues defenses extensibles, una defensa elèctrica, diverses joies, material pel cultiu de marihuana i una màquina per comptar diners.En el segon dels registres es van intervenir 17.000 euros en efectiu amagats en una falsa columna, material informàtic i documentació diversa.En l’operatiu policial també s’han comissat cinc vehicles pertanyents als integrants del grup criminal.Els detinguts van passar al Jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona el 31 d‘agost i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.