Alonso reclama que es promocioni l'exempció del peatge per als turismes

L’alcalde d’Altafulla demana que –a qui correspongui –expliqui als ciutadans com beneficiar-se de la gratuïtat de l’AP-7 en vigor

Actualitzada 05/09/2018 a les 08:08

Gratuïtat sense condicions

L’alcalde d’Altafulla i també diputat al Congrés per En Comú Podem, Fèlix Alonso, ha posat l’accent en la manca de promoció que s’ha fet entre la ciutadania de la bonificació del 100% del peatge de l’autopista AP-7 per als vehicles lleugers. Reclama, a qui correspongui, que informi la població de com gaudir d’aquest avantatge.L’exempció del peatge per als moviments interns entre Vilafranca Sud i Alcanar de vehicles lleugers va entrar en vigor el passat diumenge, al mateix temps que ho feia el desviament obligatori de camions de les carreteres N-340 i N-240 cap a l’autopista AP-7, on gaudeixen ja d’un 50% de l’import com a bonificació. S’hi poden acollir els vehicles lleugers –turismes– que facin el recorregut d’anada i tornada entre dues sortides entre Vilafranca Sud (sortida número 30) i Alcanar (sortida número 42) en període de 24 hores com a màxim, ambdues sortides incloses. Per gaudir d’aquesta gratuïtat, els conductors han d’utilitzar el sistema de pagament dinàmic, el Via-T, el dispositiu de Teletac per autopistes que permet pagar sense aturar el vehicle al peatge. Una altra de les condicions per gaudir d’aquesta exempció que va entrar en vigor amb el decret del Ministeri de Foment és que l’origen de trànsit de l’anada coincideixi amb el destí de la tornada i viceversa. Fèlix Alonso tem que la forma d’acollir-se a la gratuïtat de l’AP-7, però, no ha estat prou promocionada entre la població que pot beneficiar-se.«L’entrada en vigor de les bonificacions i el desviament de camions és una excel·lent notícia, però, com a ciutadà em pregunto com ho haig de fer per gaudir de la gratuïtat. D’altra banda, seria bo que les entitats bancàries que el comercialitzen fessin algun tipus de promoció entre la gent del territori per adquirir el Teletac», apunta el batlle altafullenc.Tot i les mesures ja en marxa per descongestionar els trams de l’N-340 i l’N-240, el moviment veïnal contra els peatges de l’autopista AP-7 continua demanant la gratuïtat total.El moviment sosté que les bonificacions són «una medalleta» que els dirigents polítics es volen posar, tot recordant que en el tram entre Salou i Altafulla «passa tothom sense necessitat de Teletac ni romanços de 24 hores».