El telèfon d'emergències ha registrat 18 trucades per 16 incidències per les pluges, principalment per inundacions

Redacció

Actualitzada 05/09/2018 a les 21:05





El Servei Meteorològic de Catalunya SMC preveu que es pugui superar el llindar d’intensitat de 40 l/m2 en 30 minuts la propera nit i matinada al Baix Camp, Baix Ebre i Tarragonès. A hores d'ara s'han produït incidències, bàsicament, a la comarca de Montsià, i també n'hi ha hagut a Baix Ebre i Garrotxa. En total, el telèfon d'emergències 112 ha registrat 18 trucades per 16 incidències per les pluges, principalment per inundacions.



D'altra banda, es preveu que es pugui superar el llindar d'intensitat de 20 l/m2 en 30minuts a gran part de Catalunya. Les properes hores, les tempestes afectaran especialment les comarques de Girona i, de cara a la nit i matinada, les pluges seran més intenses a les comarques de Tarragona i Terres de l'Ebre. Els xàfecs sovint aniran acompanyats de tempesta, localment de pedra i fortes ratxes de vent. Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya (INUNCAT) per les pluges intenses previstes aquest vespre, la propera nit i matinada, sobretot a les Terres de l'Ebre i Tarragona.