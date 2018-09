Quan els serveis sanitaris han arribat al lloc dels fets no ha pogut fer res per salvar la vida del copilot

Actualitzada 05/09/2018 a les 17:13

Una persona ha mort aquest migdia en una sortida de via a l'A-7, a l'alçada de Vila-seca. L'accident s'ha produït cap a les 15.36 hores al punt quilomètric 1.147 en sentit Cambrils. Per causes que encara s'estan investigant, una furgoneta s'hauria sortit de la carretera provocant la mort del copilot del vehicle.Fins al lloc dels fets s'han desplaçat tres dotacions de Bombers, tres ambulàncies i tres patrulles de Mossos. Quan els serveis sanitaris han arribat al punt quilomètric no ha pogut fer res per salvar la vida del conductor. Arran de l'accident s’ha tallat un carril de l’A-7 en sentit sud i s'ha registrat un quilòmetre de retencions.