La carretera ha estat tallada al trànsit des de les 5.59h a les 9.15, quan s'ha donat pas alternatiu

Actualitzada 04/09/2018 a les 10:06

Unes esllavissades han obligat a tallar la carretera T-211, el matí d'aquest dimarts 4 de setembre, a l'alçada de la Nou de Gaià. La via s'ha tallat entre els quilòmetres 6 i 7 i en ambdós sentits de la circulació a les 5.29h, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Gairebé quatre hores després, a les 9.15h, els cotxes han pogut tornar a circular per l'indret, ja que s'ha donat pas alternatiu. La incidència no ha causat retencions importants.