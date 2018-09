Setembre arrenca amb platges i carrers buits i dóna continuïtat a un estiu fluix

Cambrils i Salou acusen un sobtat descens de turistes el primer dilluns de mes després d’un agost en què els comerciants han fet menys caixa

Actualitzada 03/09/2018 a les 20:07

Queixa generalitzada

Cambrils i Salou despertaven el primer dilluns de setembre, com si fos un principi de setmana de final de temporada. Les platges es mantenien pràcticament buides i en el cas de les més concorregudes, com la de Llevant de Salou, es mantenia amb una inusual poca presència de banyistes. El cel mig ennuvolat apuntava el mal temps com a causa més probable, però el cert és que els carrers d’un municipi i l’altre acusaven ahir també una abrupta caiguda de turistes. El que per alguns comerciants i hostalers és un fenomen quasi normal per les dates, per a uns altres és completament simptomàtic d’una temporada d’estiu especialment fluixa.«Durant el cap de setmana hem treballat molt, però avui s’ha notat un descens molt sobtat. Fa anys que treballo a la guingueta de platja i la temporada aguanta bé fins al 15 de setembre», explicava ahir l’empleat de la guingueta de platja Neptuno, ubicada a la platja del Regueral de Cambrils, una de les més cèntriques del municipi. A Salou, la situació és la mateixa.Els dies ennuvolats o de pluja d’estiu són una bona ocasió per fer caixa a comerços, bars i restaurants: és una constant que coneixen bé els empresaris de la Costa Daurada. Ahir, però, els carrers estaven també buits, tenint en compte que la temporada no ha finalitzat. «El mal temps fa que la gent no vagi a la platja, però consumeix. Però, sí, és doblement preocupant que avui no hi hagi gent ni a la platja ni al carrer», deia ahir Antoni Sirvent, propietari de Gelateries Sirvent. «Esperem uns dies. Igual és període d’entrada de turistes, els operadors turístics han venut la setmana, però que hi venguin les habitacions no és garantia que hi hagi flux», afegia Sirvent. L’empresari reconeix que ha estat una temporada especialment dolenta. «L’hostaleria ha aguantat més o menys, però em consta que el comerç ha patit molt. La primavera fou molt dolenta i finals de juny i tot juliol han estat mesos especialment fluixos. L’agost hi ha hagut gent, perquè toca... A l’agost, nosaltres hem fet els mateixos números que l’any passat, però s’ha de tenir en compte que, des dels atemptats del 17 d’agost, vam facturar de l’ordre del 50% menys», apuntava Sirvent.«Alguns empresaris de la zona han començat a lliurar la liquidació. S’ha notat un descens molt brusc, la temporada ha anat malament i, a sobre, la gent a sortir a consumir només durant la tarda i la nit», afirma l’empleat d’un establiment de bar de l’avinguda Carles Buigas, una de les artèries turístiques de la capital de la Costa Daurada, Salou.Enrique Arce, president de la Unió de Botiguers de Cambrils, coneix bé la impressió dels comerciants que, més enllà de les estadístiques, tenen un termòmetre real de l’ocupació diàriament a les seves caixes.«Tothom es queixa, la baixada del turisme enguany s’ha notat molt i la gent que ha vingut ha gastat menys. Em consta que molts hotels han abaixat preus, que els càmpings han registrat un dels descensos més grans i que, sobretot, ha fallat el mercat intern, el turisme nacional», explica Arce. «A més, no només ha vingut menys gent, sinó també amb un poder adquisitiu més baix», afegeix el president dels comerciants, a qui li consta que s’ha disparat la venda d’ous i patates als supermercats turístics, un indicador inequívoc de turisme que no consumeix al carrer i que, si ho fa, gasta poc.Merche Martínez, de la botiga de roba infantil Angelets de Cambrils, afirma que ha notat una caiguda de prop del 30% de les vendes aproximadament. «Tinc la botiga al port i s’ha notat molt la baixada d’ocupació. El descens s’ha notat especialment en els turistes del nord d’Espanya i de Saragossa», diu aquesta botiguera qui té un bon baròmetre en els nivells de venda de roba d’hivern durant l’estiu. Apunta també que les queixes són les mateixes entre la majoria de comerciants. «Moltes botigues no podran aguantar l’hivern i hauran de tancar de cada a la pròxima temporada», augura.