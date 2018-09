La fira Fora Estoc omplirà de parades els carrers de Valls

Els comerços del municipi també han iniciat la campanya 'Tornada a l’escola' regalant 300 euros en vals de compra

Actualitzada 04/09/2018 a les 16:17

Valls celebrarà la fira de Fora Estoc del 5 al 8 de setembre. En la sisena edició, més de quaranta comerços trauran les taules i penja-robes al carrer en horari comercial, per oferir els últims articles de l’estiu a preus molt rebaixats per buidar els magatzems i deixar espai al gènere de nova temporada.Una seixanta comerços també participen, del 3 al 15 de setembre, a la campanya 'Torna a l’escola amb Comerç de Valls', amb l’objectiu d’incentivar que el màxim consum en una de les èpoques de l’any que més despesa suposa a les famílies es realitzi a Valls.Per aquest motiu, els comerços participants del municipi sortejaran sis vals de compra de 50 euros casdascun entre totes les compres efectuades en aquests per alleugerir la despesa que suposa la tornada a l’escola. El sorteig es realitzarà el 19 de setembre i l’entrega de premis serà el 20 de setembre a les 20:30 h a les oficines de Comerç de Valls.Per participar-hi només caldrà omplir la butlleta que es donarà a l’establiment i tirar-la a la urna de la promoció. Per cada compra s’entregarà una butlleta i no hi ha mínim de compra.