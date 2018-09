L'espai natural on s'amaga el fartet

La Séquia Major de Vila-seca es pot conèixer a través d’un servei de visites guiades gratuïtes

Antics conreus

El fartet (alphanius iberus) és un peix especialment adaptat als aiguamolls que comparteixen l’aigua salada del mar amb l’aigua dolça procedent dels aqüífers. Aquesta circumstància es dona a la Séquia Major de Vila-seca, un lloc on aquest peix, en perill d’extinció, ha trobat un hàbitat adequat a les seves necessitats.Aquesta és només una de les singularitats que presenta aquest gran espai natural ubicat al nucli de la Pineda, i que es pot conèixer de la mà de les visites guiades que organitza l’ajuntament de Vila-seca a través de l’empresa Cel Rogent.Durant el trajecte, d’unes dues hores de durada, es realitza un recorregut d’aproximadament dos quilòmetres que permet conèixer la història de l’indret i els seus valors naturals, s’interpreten els rastres d’activitat animal a través de les petjades, les plomes, els nius i les restes de menjar, i s’observen ocells amb prismàtics, així com altres espècies protegides de l’espai.La Séquia Major es va construir amb l’objectiu de drenar els antics estanys a prop del mar. Actualment és un important espai constituït per comunitats vegetals de canyissar, prats humits i jonqueres, i també un reservori faunístic. Es tracta d’un dels destins preferits per les aus migratòries a Catalunya.Bernats pescaires, blauets, polles blaves, cabussets o martinets blancs poden niuar al llarg de l’any a les aigües de la Sèquia. A més del fartet, també s’hi troba la tortuga d’estany, una espècie autòctona que, igual que l’esmentat peix, està en vies d’extinció. Pel que fa a la vegetació, hi conviuen plantes adaptades a espais inundables amb d’altres capacitades per a desfer-se d’una salinitat excessiva. Així, poden observar-se coexistint en els seus respectius hàbitats els tamarius, els àlbers, el limonium i els salzes amb els canyissars i els joncs.Els terrenys de la Séquia Major es van originar pels sediments sorrencs del riu Francolí. Per la seva proximitat al mar, els aiguamolls tenien aigua dolça i salada, fet que els feia molt rics pel que fa a la flora i la fauna. L’any 1537 es va construir la Sèquia Major amb la finalitat de drenar els terrenys i fer-los aptes per als cultius, i fins a principis del segle XX va ser una zona de conreus. Arran de l’abandonament progressiu de l’activitat agrícola, l’any 1922 la zona va entrar a formar part del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) de la Generalitat de Catalunya, i en l’actualitat és un espai natural protegit.Les visites a la Séquia Major de Vila-seca són gratuïtes i es fan els dissabtes i diumenges de setembre de les 18 a les 20h. D’octubre a febrer les visites són els diumenges, d’11 a 13h. Són aptes per a tots els públics, i especialment interessants per al públic familiar. Per participar-hi cal reservar amb antelació trucant al telèfon 977 39 03 62. El punt de trobada és a l’accés principal de la Séquia Major, a la plaça de la Cançó Catalana, a la Pineda.