Ja et pots inscriure a la cursa Hol·la Genís del Morell contra el càncer infantil

L’esdeveniment, que arriba a la 5a edició, tindrà lloc el 7 d’octubre i comptarà amb dos recorreguts, una caminada i curses infantils

Actualitzada 04/09/2018 a les 12:15

Hol·la Gençís

Totes aquelles persones que vulguin participar en la 5a cursa Hol·la Genís del Morell, que se celebrarà el 7 d’octubre per continuar recollint fons contra el càncer infantil, ja s’hi poden inscriure. Des d’aquest dilluns i fins el 5 d’octubre els interessats es poden apuntar en aquest enllaç , i a partir del dia 10 de setembre també es podran inscriure presencialment al pavelló municipal. En cas que quedin dorsals lliures, el mateix dia de la cursa també s’acceptaran inscripcions.La cursa tindrà dos recorreguts, un de 5 quilòmetres i un altre de 10 quilòmetres, a més d'una caminada de 4 quilòmetres i curses infantils. Les inscripcions es limitaran a entre 700 i 750 persones, mentre que el preu es manté igual que en la passada edició: 15 euros per a les curses i la caminada, i 5 euros per a les curses infantils. També hi haurà l'opció d'aportar un donatiu sense realitzar l'activitat, cosa que s'anomena dorsal zero. La recollida de dorsals es farà el dia abans de la prova, dissabte 6 d’octubre, d’11 a 14 hores i de 17 a 20 hores.Cal dir que ,en motiu del 5è aniversari, s’han introduït diverses novetats. D'una banda, el projecte s'ha constituït com a associació. D’altra banda, aquesta vegada hi haurà dos models de samarreta, de noi i de noia. Durant la cursa hi haurà sorpreses per commemorar aquests cinc anys de solidaritat.L’objectiu és assolir la màxima participació possible per aconseguir una gran recaptació que contribueixi a lluitar contra el càncer infantil. L’associació Hol·la Genís destinarà els diners a l’ Obra Social Sant Joan de Déu i a la Fundació Ronald McDonald