Desmantellen un escorxador il·legal de bestiar oví a Constantí

Els responsables cobraven 200 euros per sacrificar els animals, sense tenir cap tipus d'autorització per a l'activitat

Actualitzada 04/09/2018 a les 15:40

Agents del Servei de Protecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil de Tarragona, en col·laboració amb la Policia Local de Constantí, han desmantellat un escorxador il·legal de bestiar oví, que operava a l'interior d'una explotació il·legal situada en el Camí dels Ovellons del terme municipal de Constantí.Durant l'última setmana del mes d'agost, quan agents del SEPRONA realitzaven serveis relacionats amb la protecció de la flora i la fauna pels termes municipals del Morell i Constantí, van detectar al Camí dels Ovellons una inusual constant entrada i sortida de vehicles. Aquests van comprovar com els mateixos partien o es dirigien a una explotació ramadera situada en aquest Camí.Per aquest motiu es van traslladar fins a l'accés d'aquesta instal·lació i van observar la presència d'un gran nombre de vehicles estacionats proper a l'explotació i a l'interior de la mateixa un nodrit grup de gent, al voltant de 100 persones, totes d'origen magrebí, que pel que sembla estaven celebrant el sacrifici del be.Després d'una breu valoració de la situació, es va sol·licitar la col·laboració de la Policia Local de Constantí a fi d'inspeccionar l'explotació ramadera i també la presència dels responsables d'aquesta instal·lació.En presència dels mateixos, va ser inspeccionada tota la superfície de la instal·lació. Els agents van localitzar una sala de sacrifici clandestina (escorxador), on suposadament se sacrificaven i manipulaven les parts de l'animal, un tancat amb 110 caps de bestiar en el seu interior, als quals els havien retirat les marques auriculars d'identificació a fi d'impedir identificar l'origen dels mateixos. També va ser descoberta una fossa cavada en el terreny on s'enterraven sense control algun els subproductes animals no destinats a consum humà.L'explotació no tenia cap tipus d'activitat, mancant de qualsevol autorització administrativa per albergar la tasca que es desenvolupava, dedicant-se els responsables de la mateixa, a la compra d'animals en altres explotacions ramaderes, per oferir-los als clients l'elecció de bestiar i dotar d'eines específiques i ús de les instal·lacions per al sacrifici dels animals, cobrant per cadascun la quantitat de 200 euros per realitzar ells mateixos el sacrifici.Els clients posteriorment rebien la mercaderia que es transportava en els vehicles particulars sense les mínimes condicions higièniques necessàries.Per aquest motiu els responsables de la instal·lació han estat denunciats per diverses infraccions administratives en matèria de sanitat animal, s'ha immobilitzat en aquesta explotació 110 caps de bestiar oví per al seu posterior control sanitari i si escau la legalització dels animals.