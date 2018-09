Creu Roja tanca la temporada alta amb 3.150 assistències sanitàries

Les picades són la principal incidència, amb 1.662 atencions, i s’han rescatat 58 banyistes

Actualitzada 03/09/2018 a les 20:27

Deu rescats a la Pineda

Creu Roja a la província de Tarragona tanca la temporada alta d’estiu amb un total de 3.150 assistències sanitàries efectuades a les platges on la institució ofereix el servei de socorrisme: Roda de Berà, Tarragona, l’Ametlla de Mar, el Perelló, l’Ampolla i Deltebre. D’aquestes, 1.662 corresponen a atencions per picades i al·lèrgies (40,25% per contacte amb meduses), convertint-se en la principal incidència d’aquest estiu, seguides dels traumatismes, amb 1.283 assistències. D’aquestes, la gran majoria (1.102) corresponen a ferides incisives o erosives. De contusions, Creu Roja ha atès 146 casos, 32 luxacions i distensions i tres possibles fractures. El servei de socorrisme també s’ha afrontat a vuit casos de patologies cardiovasculars, sis de les quals per hipertensió i hipotensió.D’altra banda, s’han realitzat 58 rescats de banyistes amb problemes lleus, i 56 més han hagut de ser evacuats, 44 dels quals de forma urgent. De morts per ofegament a les platges tarragonines on opera Creu Roja se n’ha produït una i va ser el passat dijous, 30 d’agost, a la platja Pallisseta de Roda de Berà, que, tot i que es va atendre la víctima –un home de 87 anys–, no es va poder fer res per salvar-li la vida.En el cas de la platja de la Pineda, enguany gestionada per Provita Sociedad Cooperativa Madrileña, s’han hagut de realitzar deu rescats entre els mesos de juny, juliol i agost. En aquest cas, les picades i al·lèrgies també han estat la incidència més habitual, amb 187 atencions per picades d’animals marins, 59 per insectes i 25 reaccions al·lèrgiques. De ferides i talls s’han atès 109 casos i 49 traumatismes i contusions