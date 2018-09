Salou clou la Festa del rei Jaume I amb el II Torneig de 'Horseball' a la Llarga

El bàsquet a cavall va atraure un nombrós públic fins a la platja, on es va desenvolupar la competició

Actualitzada 02/09/2018 a les 22:10

Després de l’èxit de la primera edició de l’any passat, Salou tornava a organitzar ahir II Torneig de Horseball. La presència de cavalls a la platja Llarga de Salou ja fou suficient reclam a mitja tarda per atraure un gran nombre de persones que es van concentrar per gaudir de la competició d’un joc poc conegut, el Horseball, també anomenat bàsquet a cavall, ja que l’objectiu del joc és encistellar una pilota de cuir, que disposa de sis nanses, a la cistella del camp contrari.El II Torneig de Horseball era una de les darreres activitats proposades en el marc de la Festa del Rei Jaume I amb què Salou ha rememorat la sortida del monarca a la conquesta de Mallorca. Dissabte es va celebrar un dels actes més espectaculars d’aquesta festa quan més de 200 persones vestides d’època van recrear la marxa del rei l’any 1229.El rei Jaume I i el seu seguici van començar la marxa des de la Torre Vella fins a la Platja de Llevant, acompanyats dels tambors de Monzó i de diversos grups d’animació. Soldats, monjos, veïns del poble, nobles, cavallers i el rei Jaume amb la seva esposa Violant d’Hongria encapçalant la comitiva van recórrer els carrers de Salou fins a arribar a la platja de Llevant, on hi va haver una exhibició eqüestre, a més d’espectacles de focs i cercavila d’elements festius.Durant els quatre dies que ha durat la Festa del rei Jaume I, el nucli antic de Salou ha tornat a retrocedir a l’època del conqueridor en el XIX Mercat Medieval, el qual ha ocupat els carrers Ponent, Església, Rafel de Casanovas, Joan Miró, Pins, plaça Bonet, plaça 11 de Setembre, i Via Roma.Al mercat s’han venut articles típics de molts indrets de la geografia espanyola, productes alimentaris com embotits, cervesa artesana, conserves, formatges, espècies, dolços, fruits secs, licors, venda de mel, cuir i bijuteria, creps i diferents varietats de menjar. El mercat ha acollit també les parades d’alguns artesans com la del picapedrer, el forner o uns que tractaven la llana per confeccionar vestits.