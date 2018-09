La història del poble de La Febró, en imatges

El reusenc Jaume Casas ha exposat, en tres mostres fotogràfiques, més de 150 fotografies del poble

El cap de setmana del 24 al 26 d’agost l’Ajuntament de la Febró va acollir la mostra fotogràfica Imatges pel record, un recull d’instantànies que mostren el poble i els seus habitants des d’èpoques pretèrites fins a l’actualitat. L’autor de les fotografies és Jaume Casas, un reusenc que, per tercer any consecutiu, i en el marc de la Festa Major del poble, ha fet una tria entre el seu extens arxiu fotogràfic per exposar imatges de carrers, habitants, trobades i festes viscudes en aquest petit poble del Baix Camp. «El primer any que vaig exposar vaig fer una tria amb cases i construccions antigues, així com alguns personatges. Aquesta va agradar força, però vaig veure que el que cridava més l’atenció de la gent que va venir a veure la mostra eren les persones, que o bé coneixien, o bé eren ells mateixos. Per això, en aquesta tercera exposició he seleccionat una mica més de tot, incloses imatges més actuals», explica Casas.L’autor de les imatges es confessa «fotògraf aficionat», per bé que atresora un arxiu amb més de 10.000 fotografies que ha anat prenent al llarg de la seva vida, no només a la Febró. «Un oncle em va regalar una màquina de fotografiar quan vaig fer la comunió i, des de llavors, que he fet fotos. La primera exposició la vaig fer a Castellvell, on vaig viure fins que vaig tenir 25 anys. Amb un amic que també era molt aficionat vam fer un parell de mostres fotogràfiques, i arran d’aquestes, vam acabar escrivint un parell de llibres explicant la història del poble».A la Febró hi va arribar per mediació de la seva dona, Mercè, que era descendent del poble. El Jaume recorda que quan hi va posar els peus per primera vegada «la llum elèctrica era escassa, els carrers i les places estaven en força mal estat i el telèfon encara era una centraleta». Moltes de les fotografies que conserva tenen el valor documental de mostrar aquella època, així com les persones que habitaven el poble. Per exemple, l’antiga església, que estava en molt mal estat, i que es va renovar. O l’antic pont de la carretera, que els aiguats dels anys 90 van arrabassar. Un altre canvi important, explica Casas, és l’experimentat en el paisatge: «Anys enrere, des de la plaça es veia la carretera tota sencera, però com que els conreus es van deixar de treballar, els arbres han anat creixent i ara tot és bosc».El treball de selecció i datació de les fotografies exposades no ha estat massa complicat, afegeix, perquè la majoria les tenia datades. I les que no havia aconseguit situar en el temps, han pogut estar identificades gràcies a la memòria de la resta d’habitants de la Febró: «D’aquesta manera, prop d’un 90% de les fotografies tenen una data». Després de tres exposicions, el Jaume Casas afirma que ja no en farà més, però ha decidit cedir tot aquest arxiu fotogràfic a l’Ajuntament del poble.