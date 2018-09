La 27a Paella Popular de La Pobla comptarà amb 61 colles participants

Fins a 1.500 persones compartiran aquesta tradicional celebració

Actualitzada 03/09/2018 a les 18:37

La Paella Popular de La Pobla tornarà a ser la cita imprescindible de l’estiu, la qual congregarà famílies senceres, grups d’amics i, en general, gent disposada a gaudir d’una celebració única, que comença a primera hora del matí i que s’allarga fins ben entrada la nit. De tot plegat en gaudiran 1.500 persones, que estaran integrades en alguna de les 61 colles registrades per a la 27a edició de la Paella Popular de La Pobla de Mafumet.La zona de les moreres servirà de cuina improvisada, amb els espais prèviament distribuïts per un Ajuntament que, a més, s’encarrega de lliurar a cada colla inscrita tots els elements necessaris per preparar una exquisida paella.D’altra banda i a més de l’element gastronòmic, la 27a Paella Popular comptarà amb diversos espectacles d’animació, que amenitzaran la jornada fins ben entrada la nit. Del karaoke a les activitats infantils, de la sessió musical amb DJ locals al photocall especialment habilitat per a aquesta festa, grans i petits podran gaudir d’una jornada única que moltes colles allarguen també amb el sopar i una sobretaula molt agradable.