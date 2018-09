L'N-340 es buida de camions entre les crítiques dels transportistes i els negocis a peu de carretera

Els mossos informen a centenars de camioners que incompleixen la prohibició de pas, tot i que de moment no se’ls sanciona

Actualitzada 03/09/2018 a les 15:09

Conseqüències i dubtes sobre l'eficàcia

El desviament obligatori de camions cap a l’AP-7 ha buidat de vehicles pesants els trams ebrenc i penedesenc de l’N-340 en el primer dia laborable d’implantació de la mesura. Malgrat tot, els Mossos d’Esquadra estan informant a centenars de camioners que estan incomplint la prohibició de pas, majoritàriament per desconeixement. De moment, però, encara no se’ls imposen les sancions de 500 euros. A l’N-340, els Mossos han establert punts de control a Roda de Berà, l’Hospitalet de l’Infant, l’Ametlla de Mar i Amposta. A l’N-240, a Montblanc, també s’informa als transportistes de la prohibició de pas per l’N-240 fins a les Borges Blanques i de l’existència de bonificacions del peatge de fins al 50%. Els transportistes han rebut amb resignació la mesura i es queixen que passar per l’autopista els suposarà un important sobrecost. Per la seva banda, els propietaris d’empreses situades a peu de carretera, com ara tallers i restaurants, veuen amb incertesa el futur dels seus negocis.Si bé el descens de la intensitat de trànsit pesant i la fluïdesa a la N-340 han estat notoris, al llarg d'aquest dilluns al matí, els Mossos encara comptabilitzaven alguns centenars de camions que eren aturats als punts de control de les Terres de l'Ebre per informar-los de l'obligació de desviar-se cap a l'AP-7. Un fenomen que ja preveien: alguns no coneixien que la mesura havia ja entrat en vigor «perquè estaven en ruta o feien el descans», ha constatat el cap de trànsit dels Mossos a les Terres de l'Ebre, Sergi Saladié. Malgrat tot, ha admès, els transportistes han respost "força bé". «Hi ha una baixada de trànsit, molts ja per la informació rebuda o indicacions entren a l'autopista», ha subratllat. Els Mossos esperen que la mesura ajudarà a millorar la seguretat de la carretera: el trànsit serà més fluït, augmentarà la visibilitat i les incorporacions a la via, entre d'altres aspectes.Però aquests arguments no acaben de convèncer els transportistes, que majoritàriament han assumit amb resignació i crítiques la mesura. Els raonaments són essencialment econòmics, dels costos addicionals que els obliguen a assumir. «Els preus dels viatges no pugen. Tota la diferència s'ha d'agafar del poc que queda. Ens afectarà prou», explica Claudi, que aquest dilluns viatjava sense càrrega i no es veia directament afectat. Ivan, que cobreix diàriament el trajecte entre Barcelona i València, exposa un plantejament similar. «A veure, avançaria més per l'autopista, perquè la nacional va més lenta. Però, econòmicament, vulguis que no costa més diners i el preu del viatge és el mateix», apunta.Els negocis a peu de carretera tampoc veuen com a positiva la mesura. Des de fa set anys, Xavier Margalef regenta un taller vora la N-340, a l'altura de Camarles. Un punt que considerava «estratègic», al costat d'una de les vies més transitades de l'Estat. Bona part dels seus clients són transportistes de vehicles pesants. El desviament obligatori li restarà visibilitat i complicarà l'accés al seu establiment. «Té conseqüències molt negatives per a nosaltres, per a totes les empreses que donem serveis a aquests vehicles: restaurants, bars o tallers», apunta. Preveu que, a partir d'ara, haurà de prestar un major percentatge de serveis mòbils, per donar assistència als camions, particularment a l'autopista. És conscient que els transportistes veuran incrementades les seves despeses a través d'un copagament que, critica, «hem de pagar entre tots». «No creiem que sigui solució: l'autopista no té prou capacitat per absorbir aquest trànsit de vehicles. Col·lapsarà l'autopista. En aquedem amb una carretera amb doble línia contínua i rotondes poc efectives», conclou.Al tram nord de l’N-340 la prohibició de pas dels camions de quatre eixos o més és vigent en el tram entre Altafulla i Vilafranca sud. Aquest dilluns al matí, algunes desenes de transportistes encara circulaven per la via i els Mossos d’Esquadra els aturaven al control informatiu situat a l’Arc de Berà. «La majoria són estrangers. Tot i que els senyals són clars, de vegades n’hi ha alguns de l’Europa de l’est que no entenen ni l’anglès ni el castellà, però ja s’aniran acostumant», ha explicat el sergent Xavi Ferrer, cap de Trànsit dels Mossos a Tarragona. Fins a mig matí, la xifra de vehicles controlats en aquest punt no superava la cinquantena.Des de la mitjanit de diumenge, els Mossos estan portant a terme una tasca informativa sobre l’obligatorietat de circular per l’autopista. «Ahir ja vam veure que van circular pocs camions que incomplien la restricció i, avui, està anant sobre el previst, molt bé», ha valorat Ferrer. De moment s’ha establert un període d’aclimatació a la mesura i no s’estan tramitant les denúncies pertinents. Ara bé, un cop s’acabi la permissivitat, les sancions per incomplir la prohibició de pas s’enfilaran als 500 euros -la meitat si s’abonen dins un termini de 20 dies-.Amb l’entrada en vigor de la mesura, l’N-340 ofereix un aspecte insòlit, gairebé sense camions, a partir de l’accés al peatge de l’AP-7 d’Altafulla-Torredembarra. Per aquesta via, històricament saturada, encara poden circular-hi aquells camions que han d’accedir a zones properes a la carretera per motius laborals. De retruc, l’autopista va més carregada de camions. I és que, segons el sector del transport, abans de la restricció la meitat dels 9.000 camions que circulen a diari pel Corredor Mediterrani ja anaven per l’autopista.