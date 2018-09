Els menjadors escolars de la Conca de Barberà tindran aparells antiennuegament

El Consell Comarcal els ha adquirit per la desena de centres que gestiona

El Consell Comarcal de la Conca de Barberà ha adquirit 19 aparells antiennuegament. Els dispositius estaran a disposició, a partir de l'inici d'aquest curs, dels menjadors escolars que gestiona el Consell. En aquests moments el Consell Comarcal gestiona deu menjadors escolars, a través de l'empresa Cuina i Gestió, SLU de Reus, amb una mitjana de 260 comensals diaris.Aquest dimecres 5 de setembre, durant el matí, al voltant de 25 monitors de menjador de la comarca participaran en un taller pràctic sobre el funcionament d'aquests nous dispositius anti-ennuegament, que s'han comprat a l'empresa Gestió Integral 360SC per un import superior als 3.200 euros. Els aparells són específics per a nadons, infants o adults.En el marc del procés de millora contínua del servei, el Consell ha optat per equipar amb sistemes d'antiennuegament ja que, juntament amb les parades cardiorespiratòries o les morts sobtades, les morts causades per asfíxia degudes a un ennuegament ocasionen anualment la mort de més de 1.900 persones, només a l'estat espanyol, segons informen fonts de l'ens. El Consell considera que, a part de disposar dels equips, és molt important que les persones que siguin responsables de la seva utilització, en cas que s'hagin d'emprar, estiguin degudament formades. I per aquest motiu ha organitzat la sessió formativa d'aquest dimecres.