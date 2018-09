Els Avis i Àvies de Reus organitzen una concentració a Mas d'Enric aquest dijous

L'acte és en suport als presos polítics i als exiliats

Actualitzada 03/09/2018 a les 17:46

Dins la campanya Taca d'Oli que porta a terme el col·lectiu d'Avis i Àvies de Catalunya per la Llibertat, aquest dijous, a partir de les 18.30 h, tindrà lloc una concentració davant la presó de Ms d'Enric, al Catllar, per donar suport als presos polítics i als exiliats.La concentració està organitzada en aquesta ocasió pels Avis i Àvies de Reus i comptarà amb la participació dels grups de gent gran per la independència de Cambrils, Constantí, el Morell, la Canonja, la Pobla de Mafumet, la Selva del Camp, Mont-roig del Camp, Montbrió del Camp, Riudoms, Tarragona i Vila-seca.L'acte estarà presentat per Josep Anton Parra i la lectura del manifest anirà a càrrec d'Àngels Ollé. Hi haurà l'actuació de Ramon Llop —poemes de l'exili—, el narrador Toni Giménez, els saxofonistes Òscar Cid i Agustí Valls i el cantautor Òscar Ferrer.A la presó de Mas d'Enric hi ha ingressada la que va ser presidenta del Parlament, Carme Forcadell.