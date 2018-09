Dos ferits lleus en un xoc entre un cotxe i un camió a l'AP-7 a la Pobla de Montornès

El SEM ha traslladat els afectats a l'Hospital del Vendrell

Actualitzada 03/09/2018 a les 08:58

Dues persones han resultat ferides lleus, la matinada d'aquest dilluns 3 de setembre, en un accident amb dos vehicles implicats a l'AP-7 a l'alçada de la Pobla de Montornès. El xoc s'ha produït entre un cotxe i un camió i els afectats han estat evacuats a l'Hospital del Vendrell.El sinistre s'ha produït a les 3.41h al punt quilomètric 229 de l'AP-7, a l'alçada de la Pobla de Montornès i en direcció Barcelona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que es desconeixen, un camió i un turisme han col·lidit deixant com a resultat dues persones ferides lleus.Fins al lloc s'hi ha traslladat el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), que ha atès als ferits i els ha traslladat a l'Hospital del Vendrell amb ferides lleus a la cara per la trencadissa de vidres en produir-se el xoc. També hi han acudit tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i els Mossos d'Esquadra.