Correus Express obre un nou centre d'última tecnologia a Constantí

El nou centre donarà cobertura a tota la província i permetrà afrontar les campanyes de Black Friday i Nadal

Actualitzada 03/09/2018 a les 12:15

Correus Express ha inaugurat un nou centre a Constantí, que li permetrà augmentar la seva capacitat de repartiment i donar resposta a l'increment progressiu de la demanda a la zona, segons informa aquest organisme.Des de 2015, la delegació de Tarragona ha crescut en activitat per damunt del 75% i prop del 65% de la seva cartera de clients té una important activitat en comerç electrònic.El nou centre donarà cobertura a tota la província i permetrà afrontar la pròxima campanya de Black Friday i Nadal, en la qual es preveu un augment exponencial dels enviaments.Les noves instal·lacions compten amb més de 3.000 metres quadrats i estan ubicades a l'avinguda d'Europa del polígon industrial de Constantí, que reuneix centenars de grans empreses.Això permetrà a Correus Express millorar la seva operativa diària amb més capacitat de processament de mercaderia, més capacitat per a vehicles de repartiment i recollida, més accessibilitat per a tràiler i també s'incrementa la flota de repartiment i els molls de càrrega.Les noves instal·lacions disposaran de l'última tecnologia, que inclou sistemes de classificació amb pesada dinàmic i transportadora mecànica, amb una capacitat de més de 1.500 enviaments l'hora.