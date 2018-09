Alcover habilitarà cinc punts d'alimentació autoritzats per a les colònies de gats

Es tracta de la segona fase de la campanya de control de les colònies, dins la qual s’han esterilitzat una vintena de femelles durant la primera fase

L’Ajuntament d’Alcover habilitarà un total de cinc punts d’alimentació autoritzats per a les colònies de gats en llocs del municipi que no interfereixin en la convivència amb les persones. Aquesta acció es durà a terme en el marc de la segona fase de la campanya de control de les colònies de gats a la via pública, iniciada en passat mes de febrer.En la primera fase, es van esterilitzar una vintena de femelles per tal d’estabilitzar les colònies de gats i reduir-ne la proliferació. A partir d’ara s’ha iniciat una segona fase que consistirà en delimitar punts d'alimentació de gats autoritzats que seran gestionats per persones voluntàries acreditades. D'aquesta manera es permetrà actuar de manera contundent a qui no faci cas de la normativa, ja que està prohibit alimentar els animals a la via pública. Aquesta segona fase permetrà reconduir aquesta problemàtica i habilitar cinc punts d'alimentació en llocs del municipi que no interfereixin en la convivència amb les persones.El que es pretén és afavorir la comprensió ciutadana en mantenir les colònies controlades, disminuint d’aquesta manera les queixes per molèsties.