Els bombers han activat l’helicòpter i el SEM l’ha traslladat a l’Hospital Pius de Valls

Actualitzada 02/09/2018 a les 16:54

Una dona de 69 anys estava fent una ruta pels voltants de Vilabella amb companyia quan s’ha fet mal i no ha pogut continuar la marxa. Com que no podia caminar han trucat al servei d’emergències que ha rebut l’avís a un quart d’onze del matí i ha activat tres unitats terrestres del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) dels bombers. Un cop han arribat a la zona han vist que on es trobava la dona era molt difícil arribar-hi i han decidit activar l’helicòpter.Els bombers han pogut rescatar la dona sense problemes gràcies a l’helicòpter i l’han portat a terra per a que l’ambulància del SEM pogués examinar-la. La dona ha estat traslladada en ambulància fins a l’Hospital Pius de Valls amb pronòstic menys greu.