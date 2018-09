Poca afluència de camions a l'N-340 entre Altafulla i Vilafranca des de l'entrada en vigor del desviament per l'AP-7

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre aplaudeix la mesura com a «solució immediata» però reclama a Foment el desdoblament de l'N-340

Actualitzada 02/09/2018 a les 16:45

«No és la solució més desitjada, però sí la més immediata»

El govern espanyol bonifica en un 50% els camioners pel desviament cap a l'AP-7 i l'AP-2

El tram de l'N-340 des d'Altafulla a Vilafranca del Penedès ha rebut pocs camions des de l'entrada en vigor, aquest diumenge, del reial decret que obliga els camioners a desviar-se per l'AP-7. Des de les dotze de la nit els Mossos d'Esquadra, en un control informatiu a l'Arc de Berà, han alertat de la restricció als camioners . El cap de torn de Trànsit de Tarragona, Xavier Ferrer, ha afirmat que n'han aturat «pocs», atesa l'àmplia informació donada tant pels sindicats com per les patronals del transport. A més, ha assegurat que «avui tampoc és un dia per valorar si la mesura anirà bé perquè és un dia de poc transport dels vehicles de tercera categoria; dilluns serà la prova de foc».Des de les Terres de l'Ebre, el delegat de la Generalitat, Xavier Pallarès, ha assegurat a l'ACN que el desviament de camions és una mesura «positiva» com a «solució immediata». Tot i així, ha insistit a reclamar al Ministeri de Foment que inverteixi a construir una autovia que serveixi com a via ràpida alternativa i gratuïta a l'N-340 i a l'AP-7.Segons el cap de torn de Trànsit a Tarragona des de les dotze de la nit d'aquest diumenge i fins aquest matí només han alertat a uns sis camioners de la prohibició de circular per l'N-340, en el seu pas entre els municipis d'Altafulla i Vilafranca. Entre ells, un conductor procedent de Letònia que desconeixia la mesura i que els agents l'han informat de l'obligatorietat de transitar per l'autopista en aquest tram.Tot i que Ferrer assegura que la gran majoria de transportistes són coneixedors de la mesura, justifica que els pocs que han fet cas omís de la prohibició, és perquè no n'eren conscients. «Entenem que no ho sabíem», respon Ferrer. Ara per ara, els camioners informats han reaccionat positivament, segons l'agent. «No els denunciem, només els fem girar i la reacció és bona», ha dit Ferrer.De fet, la policia catalana té previst mantenir durant els pròxims dies controls informatius, de vint-i-quatre hores, a fi d'informar els camioners de la nova mesura aprovada aquest divendres pel Consell de Ministres. Tot seguit, el cap de torn de Trànsit, explica que procediran a sancionar aquells transportistes que ometin la restricció i destaca que les multes s'enfilen a 500 euros.Al seu torn, el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha apuntat que la retirada de camions de l'N-340 és una mesura «positiva» tot i que «no és la solució més desitjada». Així, ha recordat que la voluntat del territori és aconseguir el desdoblament de l'N-340 amb una autovia, «com passa a altres punts de l'estat espanyol». Mentrestant, però, celebra els canvis aplicats a partir d'aquest 2 de setembre: «És l'única solució que es podia posar de manera immediata». «Davant la sinistralitat i la situació extrema, és la més ràpida», ha afegit.Respecte al rebuig que han expressat els transportistes per ser obligats a utilitzar l'AP-7 en el tram ebrenc i penedesenc de l'N-340, Pallarès els ha instat a valorar les millores que assegura que obtindran en els desplaçaments. «Han de pagar un cost més reduït que abans, mentre també guanyen en temps i comoditat», ha destacat el delegat del Govern, confiant que els transportistes acabin acceptant que «es tracta d'una bona decisió».En aquest sentit, també ha replicat les crítiques del moviment veïnal 'Prou! AP-7 gratuïta, ja!', a qui ha convidat a aprofitar la gratuïtat pels viatges d'anada i tornada fets en un mateix dia mentre. Alhora, també ha demanat als veïns que s'aliïn amb la Generalitat per «continuar lluitant per trobar una solució definitiva», en relació al reclam a Foment per aconseguir l'autovia.L'acord estableix el desviament obligatori de camions cap a l'AP-7 en els trams de l'N-340 de Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant, així com entre Altafulla i Vilafranca Sud. En el cas de l'N-240 entre les Borges Blanques i Montblanc, els vehicles hauran de circular obligatòriament per l'AP-2.Pel que fa a les bonificacions, el govern espanyol ha previst bonificar en un 42,53% en el cas dels camions en trànsit i en el 50% els que facin trajectes interns. En el cas de l'N-240, les bonificacions s'estenen entre els accessos de l'AP-2 de les Borges Blanques i el Pla de Santa Maria. A més, també preveu eximir dels peatges els vehicles lleugers que facin el mateix trajecte d'anada i tornada en el tram comprès entre Alcanar i Vilafranca Sud en un període de 24 hores.