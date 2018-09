Dos penedesencs traslladen al carrer la dinàmica del 'room scape' amb jocs que estendran a una quinzena de municipis

Després de sis mesos de partides a la ciutat de Barcelona, obriran jocs al Vendrell, Sitges, Gavà, Igualada, Vic i Manresa, entre altres

Actualitzada 01/09/2018 a les 17:03

Dos joves veïns del Vendrell han impulsat Cityplay, una empresa d’oci que trasllada a peu de carrer la dinàmica de joc dels populars ‘room scape’. Des del passat mes de març, la companyia té en marxa fins a sis modalitats de joc de temàtiques diferents al centre de la ciutat de Barcelona, on grups de fins a 10 persones assumeixen un repte que han de resoldre en menys de 90 minuts, guiats telemàticament per un coordinador que els orienta a través del telèfon mòbil. Després d’haver organitzat més de 1.000 partides i d’haver rebut clients d’arreu del territori català, Cityplay ha decidit expandir el seu model a una quinzena de municipis abans que acabi aquest 2018. A curt termini, obrirà jocs al Vendrell, Sitges, Gavà, Castelldefels, Igualada, Vic i Manresa.«Ens definim com a ‘city scape’, perquè naixem dels ‘room scape’ però ho mesclem amb elements propis d’una gimcana, que combinem amb la comunicació digital». Així descriu a l‘ACN el projecte de Cityplay el seu responsable de màrqueting, Aleix Cabanach, que relata que l’empresa es va posar en marxa la passada primavera «després de veure l’èxit que tenien els ‘room scapes’ a Barcelona en els últims dos anys, on no paren d’obrir sales i totes tenen clients malgrat hi ha una forta competència».Emulant aquest model però sense voler lligar-se al lloguer d’un local, els vendrellencs Cristian Barquero i Lara Martínez van impulsar una companyia que ofereix sis jocs diferents a l’aire lliure, els quals giren entorn temàtiques com les novel·les de Harry Potter, personatges de la firma Disney o la triologia ’50 ombres d’en Grey’. «Vam voler utilitzar temes que la gent ja coneixia però amb la intenció de desenvolupar un concepte totalment nou», apunta Aleix Cabanach, que garanteix que totes les partides «interactuen» amb el mobiliari urbà.A diferència dels reptes que es desenvolupen en sales tancades, Cabanach senyala que la seva proposta es basa en un seguiment «100% virtual». En aquest sentit, quan els participants s’inscriuen a la partida, són inclosos en un grup de l’aplicació de telefonia whatsapp, on un coordinador del joc els guia durant els 90 minuts que dura el joc en el dia i hora acordats. En el cas de Barcelona, al grup se’l cita en unes taquilles que l’empresa té a plaça de Catalunya, des d’on comencen a rebre les diferents pistes que els orientaran fins assolir el repte final.Davant «l’èxit» que asseguren que han tingut des del mes de març, «amb gent que ha vingut de Lleida, del Garraf i del Penedès fins a Barcelona per jugar», la companyia ha decidit ampliar la seva proposta oferint noves partides a altres municipis. D’aquesta manera, abans que acabi l’any tenen previst obrir punts de joc a diversos indrets de la demarcació de Tarragona i Lleida, mentre que aquest mateix mes de setembre ja posaran en marxa les partides al Vendrell, Sitges, Gavà, Castelldefels, Igualada, Vic i Manresa.