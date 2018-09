L’home va desaparèixer ahir al vespre a la zona del Tancat

Actualitzada 01/09/2018 a les 12:04

La Policia Local del Vendrell està buscant un home que va desaparèixer ahir al vespre a la zona del Tancat, al Vendrell. Els agents han compartit la fotografia de l’home en qüestió per les xarxes socials per tal de fer-ne difusió i demanen la col·laboració de tots els ciutadans per trobar-lo. La Policia Local recorda que sí algú el veu pot trucar al 112 o al 977 15 44 44, el telèfon de la comissaria del Vendrell.